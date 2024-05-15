لقي طالب بالصف الثالث الإعدادي مصرعه ، مقتول ومدفون داخل أحد المنازل بقرية أبو محارب بدائرة مركز القصاصين التابعة لمركز ومدينة القصاصين في محافظة الإسماعيلية، وذلك بعد عدة أيام من تغيبه.

هاتف محمول .. كلمة السر في مقتل طالب علي يد صديقه بـ الإسماعيلية

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الإسماعيلية، قد تلقت إخطارا من أحد المواطنين من سكان قرية أبو محارب التابعة لمركز ومدينة القصاصين، يفيد تغيب نجله الذى يدعى محمد السيد إبراهيم طالب في المرحلة الإعدادية، ويبلغ من العمر 15 عاما، حيث تغيب عن المنزل خلال خروجه لشراء كارت شحن ولم يعد.

وعلى الفور بدأت وحدة مباحث القصاصين في البحث عن سبب غياب نجل المبلغ، ومن خلال التحريات تبين أن المبلغ عنه ظهر آخر مرة بصحبة صديقه المدعو "على س ح"، والبالغ من العمر 18 عاما طالب بالصف الثالث الثانوي.

وبمواجهته وتضييق الخناق عليه اعترف بأنه استدرج صديقه إلى حوش منزله حيث باغته وقام بالتعدي عليه "بسلاح أبيض" مسددا له عدة طعنات، حتى فارق الحياة ثم قام بالاستيلاء على هاتفه المحمول رغبة منه في بيعه لمروره بضائقة مالية.

وأضاف خلال اعترافاته أمام رجال المباحث إنه خوفا من افتضاح أمره قام بدفن جثة زميله بحظيرة المنزل.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة كما تم التحفظ على الجثة في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة ومناظرتها من قبل الطب الشرعي.

سربوا بيانات.. حبس 20 مسؤولًا بالجمارك بتهمة الرشوة والفساد

أمرت جهات التحقيق المختصة بـ حبس 20 مسؤولًا بالجمارك في شبكة فساد جديدة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة تلقي مبالغ مالية وتسريب بيانات خاصة وسرية متعلقة لاستغلالها في عمليات تسهيل البيع واستخدامها في الرشوة.

وكانت الجهات المختصة وجهت ضربة جديدة ضد الفساد، حيث ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 20 مسؤولًا بالجمارك، ووسيطا وتاجرا كبيرا بتهمة الرشوة والفساد.

و القضية متهم فيها ح.د، مدير عام الأسواق الحرة في الجمارك وشقيقتها أ.د، مديرة مكتب رئيس مصلحة الجمارك، حيث سربت الأخيرة بيانات خاصة وسرية متعلقة بمكتب رئيس المصلحة لشقيقتها لاستغلالها في عمليات تسهيل البيع واستخدامها في الرشوة.

كما ضبطت السلطات المعنية، مديرة عام الأسواق الحرة فرع الميريلاند بمصر الجديدة ن.ح، و3 آخرين موظفين، وتاجرا كبيرا في مجال الخمور، والذي يحصّل صفقات مهربة بأسعار مخالفة للقواعد، وتم تحرير المحضر بالواقعة، وحملت القضية رقم 280 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن الدولة العليا.

ضبط المتهمين بالاستعراض بالسيارات في شمال سيناء والإسماعيلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول عدة مقاطع فيديو عبر موقع انستجرام، تضمنت قيادة قائدي سيارات بسرعة كبيرة، وإجراء حركات استعراضية، حيث تم ضبط مرتكبي الواقعة.

وقالت الداخلية في بيان، إنها رصدت تداول عدة مقاطع فيديو بأحد الحسابات الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" تضمنت قيادة قائدي سيارات بسرعة كبيرة، بالإضافة إلى إجراء عدة حركات استعراضية من شأنها تعريض حياتهم والأخرين للخطر.

وبالفحص تم تحديد وضبط السيارات المشار إليها، 5 سيارات، وقائديها مقيمين بنطاق محافظتي شمال سيناء والإسماعيلية، كما تم ضبط مستخدم الحساب المشار إليه مقيم في محافظة شمال سيناء.

وبمواجهته أقر بنشر تلك المقاطع بهدف الحصول على نسبة مشاهدة عالية، وتحقيق أرباح مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية تجاه المتهمين والسيارات.