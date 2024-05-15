ناقدة فنية: أشرف زكي غير محق في غضبه من طارق الشناوي (فيديو)

أكدت ماجدة خيرالله، الناقدة الفنية، أن تصريحات الناقد الفني طارق الشناوي عن الفنانة روجيناـ زوجة الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، تعد نقدا وليس تجريحا، معقبة: “ أن هناك فرق بين النقد الفني والتجريح”

وقالت ماجدة خيرالله، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، مساء اليوم أن الأدوار الثانية مهمة جدا في أي عمل فني، مؤكدا أن الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بالغ في زعله من طارق الشناوي وغير محق.

مقال طارق الشناوي تلخيص للحالة الفنية

وتابعت الناقدة الفنية، أنه عندما يتناول الناقد الفني الحياة الشخصية فهذا هو التجريح، مؤكدا أن مقال طارق الشناوي تلخيص ذكرى للحالة الفنية.

أشرف زكي نقيب يتقدم ببلاغ ضد الناقد الفني طارق الشناوي

تصدر الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية التريند خلال الساعات الماضية، وذلك بعد اعلانه التقدم ببلاغ ضد الناقد الفني طارق الشناوي.

وقال أشرف زكي خلال استضافته في برنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر قناة صدى البلد: "النهاردة تقدمت ببلاغ ثاني، وهذه الأمور في النيابة في التحقيقات ولا يجوز الكلام فيها، وهو اتهمني اتهام يحاسب عليه قانونا، ووجه لي اتهام لو ثبت لا بد أن أسجن".

وأضاف موضحا خلفية البلاغ: "أنا تقدمت بالبلاغ الثاني لأنه يؤثر على الرأي العام ونزاهة القضاء، وإفشاء أسرار التحقيقات، بإنه يطلع في مواقع وجرائد ويتكلم فيها".

وتابع: "هو مقالش مرتشي لكن عمل حاجة شبه كده، وبيننا القضاء ولن أترك حقي، لأنك تتهمني في شرفي".

وكان الناقد طارق الشناوي كشف أمس الأحد عن تلقيه استدعاء من قسم مصر القديمة، للرد علي المحضر الذي أقامه الفنان اشرف زكي نقيب الممثلين ضده.

وكتب طارق الشناوي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "فوجئت بتليفون من قسم مصر القديمة لاستدعائي للرد علي المحضر الذي اقامه الفنان اشرف زكي نقيب الممثلين ضدي، لانني قبل نحو شهر وبضعة اسابيع نشرت هذا المقال المرفق، اعتبره النقيب سبا وقذفا علني".