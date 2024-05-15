تجهيز 302 لجنة لاستقبال 52 ألف طالب في امتحانات الشهادة الإعدادية بقنا

اكد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، على إنهاء تجهيز وفرش اللجان استعدادا لامتحان الفصل الدراسي الثاني للشهادة الاعدادية والتي تبدأ يوم السبت القادم 18/ 5 وتستمر حتى الخميس 23/ 5 ، وكذلك أكد على حظر دخول الطلاب والملاحظين بالهاتف المحمول داخل اللجان التزاما بتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتطبيق الحازم للقواعد والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات وتأمينها .

جاء ذلك أثناء ترأس وكيل وزارة التعليم بقنا لاجتماع مديرو عموم الإدارات التعليمية ورؤساء لجان الشهادة الإعدادية عبر الفيديو كونفرس بحضور منال عبد الوهاب وكيل المديرية، والدكتور وائل سيد مدير عام التعليم العام، وصابر زيان مدير عام الشئون التنفيذية والدكتور احمد سعد مدير التعليم الإعدادي و سومية عبد الفتاح مدير إدارة شئون الطلاب والامتحانات ومنصور حفني مدير إدارة الأمن ومحمد ابو الحسن وممدوح صابر ممثلي مركز التطوير التكنولوجي .

ونبه وكيل الوزارة، على تكليف موجه مقيم بكل لجنة امتحان يشرف على فتح المظروف الورقي داخل حجرة رئيس اللجنة، بينما يختص مراقب الدور و الملاحظين بفتح كيس الاسئلة داخل اللجنة الفرعية في الموعد المحدد قانونا كما يعد الملاحظان محاضر فتح الكيس و التوقيع عليه .

ووجه مدير تعليم قنا إلى إعداد تقرير يومي عن سير العمل داخل اللجنة والتعامل الفوري مع غرفة العمليات المشكلة داخل الإدارة والتي تتواصل بدورها مع الغرفة المركزية بالمديرية لتذليل أي عقبات قد تؤثر على سير أعمال الامتحانات وانضباط وانتظام اللجان ، وأشار إلى التنسيق مع مديريتي الأمن و الشئون الصحية والوحدات المحلية وقطاع الكهرباء وكافة الجهات المعنية بناء على تكليفات اللواء طيار أشرف الداودي محافظ قنا للتأكيد على توفير سبل الأمن والسلامة والهدوء أثناء فترة الامتحان .

الجدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم بقنا أنهت كافة التجهيزات لاستقبال 52.000 طالب بالشهادة الإعدادية في 302 لجنة امتحان موزعة على تسع إدارات تعليمية.

كما كرم الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا اليوم الأربعاء عدداً من المعلمين المتميزين في اعداد وتنفيذ المعارض الختامية للأنشطة التربوية للعام الدراسي الحالي 2023-2024م بادارات قنا ونجع حمادى وأبوتشت التعليمية وذلك في حضور منال عبدالوهاب وكيل المديرية وصابر زيان مدير عام الشئون التنفيذية وأسامة قدوس مدير ادارة العلاقات العامة.

وأشاد السيد بحسن تنظيم وإعداد معارض الأنشطة التربوية مثمنا الأداء الفعال والتفعيل المتميز للأنشطة على مدار العام الدراسي وذلك إيمانا بأهمية الأنشطة في اكتشاف المواهب الطلابية في كافة المجالات والمساهمة الإيجابية في صقل شخصية الطلاب وتنمية مواهبهم الإبداعية بما يفيدهم في الحياة المستقبلية عملياً وعلمياً.

وأثنى وكيل الوزارة على الفقرات الفنية والغنائية والعروض المسرحية والعروض الرياضية التي قدمها طلاب وطالبات تعليم قنا ، مضيفاً أن الأنشطة التربوية جزء لا ينفصل عن العملية التعليمية والتي تساهم بدورها في اكتشاف ورعاية الموهوبين من أبنائنا الطلاب حيث يتوجب علينا الاهتمام بهم وتنمية ودعم مواهبهم ومهاراتهم وفى سياق متصل كرم وكيل الوزارة الطالبة فاطمة يسرى ابراهيم بمدرسة الدكتور يوسف اسماعيل الثانوية بالألومنيوم ادارة نجع حمادى وذلك لحصولها على المركز الخامس على مستوى الجمهورية في مسابقة (الملتقى الفكرى ) تحت إشراف توجيه التربية الأجتماعية ، موجهاً بضرورة الاهتمام وتقديم الدعم لهذه النماذج وتنمية قدراتهم ومهاراتهم .