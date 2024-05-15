تباشر جهات التحقيق بالقاهرة، التحقيق في المحضر المحرر من سماح القرشي، أرملة الراحل حلمي بكر، والتي اتهمت فيه مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية بسبها وقذفها والتشهير بها.

التحقيق في اتهام مصطفى كامل بالتشهير بأرملة حلمي بكر

واستمعت جهات التحقيق إلى سماح القرشي أرملة الموسيقار حلمي بكر، في اتهامها للفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، بالإساءة إليها وتشويه سمعتها، ببيان أصدره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

في وقت سابق، وقالت أرملة حلمي بكر ؛ إنها أدلت بأقوالها أمام جهات التحقيق، ورفضت التصالح في المحضر المحرر منها ضد مصطفى كامل، وأصرت على استمرار الإجراءات القانونية في الواقعة.

وأوضحت أرملة الملحن حلمي بكر لأن تحركها القانوني، جاء بعد سلسلة من تعدي نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، عليها في أكثر من مناسبة، وادعائه بتعديها على زوجها منذ 3 سنوات، واصطحاب مجموعة من البلطجية لمنزلهما، وذلك في بيان رسمي له قال فيه: لما خرج الأستاذ حلمي بكر من المستشفى ورجع لزوجته دي مكنش ينفع أروحله البيت بعد ما وقفت ضدها عشان الأستاذ حلمي لما كانت بتجبله بلطجية البيت تصديت لهذا الأمر وكنت وحدي ويشهد على ذلك الدكتور رضا رجب والمنتج أحمد فوزي وأسرة الموسيقار حلمي بكر بل والأستاذ حلمي بنفسه.

سمية الخشاب تتهم المنتج محروس عطوان بالنصب عليها في نصف مليون جنيه شيك بدون رصيد

وفي واقعة اخري ، اتهمت الفنانة سمية الخشاب المنتج السينمائي محروس عطوان، بالنصب عليها وتحرير شيك بقيمة نصف مليون جنيه بدون رصيد لها، خلال محضر بقسم شرطة الهرم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من الفنانة سمية الخشاب بقسم شرطة الهرم ضد المنتج السينمائي محروس عطوان بتحرير الأخير شيكات بقيمة نصف مليون جنيه بدون رصيد لها لسحبها من أحد البنوك.

وحررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، إذ أكدت الفنانة سمية الخشاب في المحضر أنها توجهت إلى البنك محل إصدار الشيك واكتشفت أنه بدون رصيد.

يأتي ذلك في الوقت التي باشرت جهات التحقيق، نظر البلاغ الذي تقدمت به الفنانة سمية الخشاب، ضد الفنان رامز جلال وفريق عمله، تتهمه بالتسبب في مشاكل صحية تعرضت لها بسبب مشاركتها في برنامجه رامز جاب من الآخر.

وتقدم المحامي أشرف إبراهيم ببلاغ إلى نيابة الإسكندرية، والذي قيد برقم 706809 لسنة 2024 المكتب الفني للنائب، برقم 2796 لسنة 2024 إداري العجوزة، ضد رامز جلال، ومخرج ومعدة برنامجه الذي يستهدف عمل خدع ومقالب في الفنانين والمشاهير، وأكد أنها تعرضت لإصابات خطيرة خلال استضافتها في البرنامج، مما استدعى دخولها مستشفى في دبي.