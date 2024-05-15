ضبط 44 كجم مصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي

قامت مديرية تموين الغربية، برئاسة المهندس محمد ابو هاشم بضبط 44 كجم لحوم ومصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمي وتحرير 78 محضرا داخل مطاعم ومحال شهيرة بالمحلة الكبرى.

وتمكنت مديرية الطب البيطري من تحرير3 محاضر وضبط ٢٠ كجم لحوم بدون بيانات يشتبه في صلاحيتها بشارع المطاعم و6 كجم مصنعات لحوم بدون بيانات واشتباه في الصلاحية 18 كجم لحوم مفرومة مشتبة في صلاحيتها.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، باستمرار الجولات المفاجئة في أوقات مختلفة وبطرق غير تقليدية على الأسواق، و التعامل بحسم مع كل مخالف، تابعت اللجنة العليا للرقابة على الأسواق والمشكلة بقرار المحافظ بعضوية كلا من مدراء مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، الطب البيطري، سلامة الغذاءً ، حملاتها المكبرة بحملة بحي أول المحلة للرقابة والتفتيش على الأسواق والمخابز والمطاعم والهايبر ماركت ومحلات الجزارة والاسماك والقيام بمراقبة أسعار السلع والمواد الغذائية والتأكد من توافرها بكميات كافية وصلاحيتها للاستهلاك واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي محاولات لاحتكار السلع أو زيادة أسعارها.

وقامت مديرية الصحة بالغربية بتحرير خمسه محاضر عدم إعلان اسعار بمخابز سياحيه ، 4محاضر عدم إعلان اسعار بمحلات مواد غذائية ، كما تم ضبط عدد ١٨ كيلو لحوم بدون بيانات مشتبه في صلاحيتها بأحد المطاعم و ضبط ٦ كليو مصنعات لحوم بأحد المطاعم بدون بيانات مشتبه في صلاحيتها بالإضافة الى ٢٠ كليو لحوم مفرومه بدون بيانات مشتبه في صلاحيتها فضلا عن ضبط ٣٥علبة سلطه مصنعه بأحد المطاعم بدون بيانات مشتبه في صلاحيتها.

وقامت مديرية الصحة بتحرير ١٨ محضر عدم استيفاء شروط صحية و 17 محضر عدم حمل شهادة صحيه.

اما عن سلامة الغذاء فقامت بتحرير 8 محاضر اعدام لوزن ١١٠ كجم منتج منتهي الصلاحية زيت هالك غير صالح ورز بلبن وزبادي ونص كيلو كفته بالإضافة الى ١٣ محضر نقص اشتراطات مخالفا للقانون رقم ١ لسنه ٢٠١٧.

وقدم المحافظ الشكر لفرق العمل المشاركه في الحملات التفتيشيه واكد على استمرار الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز والسلاسل التجارية والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي و المطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية للوقوف على مدى صلاحية المنتجات الغذائيه المعروضه وتوافر الاشتراطات الصحية والبيئية؛ حرصًا على سلامة وصحة المواطنين مع عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتهيب محافظة الغربية بالمواطنين بالإبلاغ عن اي مخالفات تخص السلع الغذائية او الخبز السياحي من حيث الجودة والصلاحية و المبالغه في الأسعار او عدم الاعلان عنها في المخابز والمطاعم ، مطاعم المأكولات الشعبية ،والهايبر ماركت ومحلات الجزارة والاسماك، أو عن محاولات التجار لاحتكار السلع أو الإبلاغ عن المخازن التي يتم تخزين السلع فيها لفترات طويلة بهدف تعطيش الأسواق، وذلك من خلال "مبادرة الغربية بتتغير بيكم" على خدمة الواتس آب على الأرقام (٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤) أو عبر غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣ .