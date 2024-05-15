اتهمت الفنانة سمية الخشاب المنتج السينمائي محروس عطوان، بالنصب عليها وتحرير شيك بقيمة نصف مليون جنيه بدون رصيد لها، خلال محضر بقسم شرطة الهرم.

سمية الخشاب تتهم المنتج محروس عطوان بالنصب عليها في نصف مليون جنيه شيك بدون رصيد

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من الفنانة سمية الخشاب بقسم شرطة الهرم ضد المنتج السينمائي محروس عطوان بتحرير الأخير شيكات بقيمة نصف مليون جنيه بدون رصيد لها لسحبها من أحد البنوك.

وحررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، إذ أكدت الفنانة سمية الخشاب في المحضر أنها توجهت إلى البنك محل إصدار الشيك واكتشفت أنه بدون رصيد.

يأتي ذلك في الوقت التي باشرت جهات التحقيق، نظر البلاغ الذي تقدمت به الفنانة سمية الخشاب، ضد الفنان رامز جلال وفريق عمله، تتهمه بالتسبب في مشاكل صحية تعرضت لها بسبب مشاركتها في برنامجه رامز جاب من الآخر.

وتقدم المحامي أشرف إبراهيم ببلاغ إلى نيابة الإسكندرية، والذي قيد برقم 706809 لسنة 2024 المكتب الفني للنائب، برقم 2796 لسنة 2024 إداري العجوزة، ضد رامز جلال، ومخرج ومعدة برنامجه الذي يستهدف عمل خدع ومقالب في الفنانين والمشاهير، وأكد أنها تعرضت لإصابات خطيرة خلال استضافتها في البرنامج، مما استدعى دخولها مستشفى في دبي.

حبس عاطل استولى على 23 حسابا بفيس بوك

كما أمرت نيابة المرج بحبس المتهم بالاستيلاء على الحسابات الخاصة بـ 23 مواطنا على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وانتحال صفاتهم وطلب تحويل مبالغ مالية من معارفهم في المرج.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات.

وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بمشاركة قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من ضبط عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، لقيامه بالاستيلاء على الحسابات الخاصة بـ 23 مواطنا على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وانتحال صفاتهم وطلب تحويل مبالغ مالية من معارفهم.

وعُثر بحوزة المتهم على 2 هاتف محمول – 5 شرائح هواتف "المُستخدمة فى ارتكاب الوقائع – 3 محافظ إلكترونية " – مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال الجرائم الإلكترونية المستحدثة.