بيت ثقافة التل الكبير ينظم ورشة حكي عن الإرهاب الفكري

شهدت مواقع فرع ثقافة الاسماعيلية، انشطة ثقافية، ضمن انشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد برعاية وزارة الثقافة، بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة الاسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن.

نظم بيت ثقافة التل الكبير ورشه حكي عن الارهاب الفكري وتدمير العقول بالتعاون مع وزارة الأوقاف ضمن نشاط بيت ثقافة التل الكبير ألقى المحاضرة الشيخ السيد عطيه جمعه تحدث الشيخ عن الأفكار الهدامه والمسمومه التي تندس داخل الاحاديث العامه للشباب فيما بينهم والتي قد تؤدي إلى حدوث الانحراف الفكري وكيفيه التعامل مع هذة الافكار إشراف اميرة الجاويش مديرة الموقع

كما نظمت مكتبة حى السلام الثقافية ورشة حكى بعنوان ازرع شجره ضمن برنامج التحسن البيئي

بينما نظمت مكتبة السبع آبار الثقافيه. يوم الثلاثاء فقرة بعنوان علماء مخترعون ( دكتور حسن رجب) بمناسبة ذكرى ميلاده تناولت الفقرة النقاط التالية مولده ونشأته وتعليمه، المناصب التى تقلدها، أهم إختراعاته منها البوصله الشمسية كما أبتكر جهاز ( كربتو جراف رجب) لعمل الشفرة التى أستخدمت فى حرب أكتوبر، صاحب فكرة مشروع القرية الفرعونية التى تم افتتاحها سنة ١٩٨٤، كان عضوا فى العديد من الجمعيات منها عضو الجمعية الدولية لمؤرخى الورق فى ( برن ) ١٩٧٦ عضو الجمعية الدولية لعلوم المصريات فى باريس ١٩٧٦ الجوائز التى حصل عليها، تهدف الفقرة إلى رفع المستوى الثقافى والفكرى لدى رواد المكتبة. قام بتنفيذ النشاك جميل يوسف على أمين مكتبة الطفل

في مكتبة علي الراعي اقيم ورشة حكى بعنوان مشروعات اعادها الرئيس عبد الفتاح السيسي للحياة ضمن خطة الفرع للترويج للمشروعات القومية وهى٠٠ مشروعات تطوير العشوائيات٠مشروعات الغزل والنسيج الاستمارات٠تمويل مدينة الروبيك للجلود مدينة صناعة الاثاث٠تطوير المستشفيات مشروعات الإسكان المتوسط وكثير من المشروعات والمبادرات العديدة أدار الحوار أمينة المكتبة

قامت مكتبة القصاصين الثقافية بالتعاون مع دار المصطفى للأطفال بعمل ورشة رسم بعنوان(بلدي جميله)، وقام الأطفال برسم الأهرامات تعبير عن بلدنا مصر الحبيبة وبعض مظاهر الطبيعة الجميلة من الاشجار والزهور، ومجلة حائط بعنوان مشروعات التنمية فى محافظتى ضمن خطة بيت ثقافة الشيخ زايد، تحت إشراف سارة حسن مديرة الموقع، ورشة فنية باستخدام العلب الفارغة وصناعة ألعاب للاطفال ضمن نشاط بيت ثقافة التل الكبير بالتعاون مع حضانة الريان، اشراف اميرة الجاويش مديرة الموقع.