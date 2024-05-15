مؤسس OpenAI إيليا سوتسكيفر يغادر الشركة

أعلن Ilya Sutskever على موقع X، المعروف سابقًا باسم Twitter، أنه سيترك OpenAI بعد عقد تقريبًا من مشاركته في تأسيس الشركة.

تابع أنه واثق من أن OpenAI "ستبني [ذكاءً عامًا اصطناعيًا] آمنًا ومفيدًا" تحت قيادة الرئيس التنفيذي سام ألتمان، والرئيس جريج بروكمان، ومدير التكنولوجيا التنفيذي ميرا موراتي.

في منشوره الخاص حول رحيل سوتسكيفر، وصفه ألتمان بأنه "أحد أعظم العقول في جيلنا" ونسب إليه الفضل في عمله مع الشركة. جاكوب باتشوكي، مدير الأبحاث السابق في OpenAI والذي ترأس تطوير GPT-4 وOpenAI Five، تولى دور Sutskever ككبير العلماء.



وبينما أشاد سوتسكيفر وألتمان ببعضهما البعض في رسائل الوداع، تورط الاثنان في أكبر فضيحة للشركة العام الماضي. وفي نوفمبر، قام مجلس إدارة شركة OpenAI فجأة بطرد ألتمان ورئيس الشركة جريج بروكمان.

أعلن صانع ChatGPT في ذلك الوقت: "لم يعد مجلس الإدارة يثق في قدرة [Altman] على مواصلة قيادة OpenAI".

وكان سوتسكيفر، الذي كان عضوًا في مجلس الإدارة، متورطًا في إقالتهم وكان هو الذي طلب من كل من ألتمان وبروكمان فصل الاجتماعات حيث تم إبلاغهما بطردهما.

وفقًا للتقارير التي صدرت في ذلك الوقت، كان ألتمان وسوتسكيفير يتجادلان عندما يتعلق الأمر بمدى سرعة تطوير OpenAI وتسويق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدية الخاصة بها.

تمت إعادة كل من ألتمان وبروكمان إلى منصبيهما بعد خمسة أيام فقط من طردهما، وتم حل مجلس الإدارة الأصلي واستبداله بمجلس جديد. قبل وقت قصير من حدوث ذلك، نشر Sutskever على موقع X أنه "يأسف بشدة لمشاركته في تصرفات مجلس الإدارة" وأنه سيبذل كل ما في وسعه "لإعادة توحيد الشركة".

ثم استقال من منصبه كعضو في مجلس الإدارة، وبينما بقي كبير العلماء، تقول صحيفة نيويورك تايمز إنه لم يعد إلى العمل أبدًا.

شارك Sutskever أنه ينتقل إلى مشروع جديد "ذو معنى شخصي للغاية" بالنسبة له، على الرغم من أنه لم يشارك تفاصيل حوله بعد.

أما بالنسبة لـ OpenAI، فقد كشفت مؤخرًا عن GPT-4o، الذي تدعي أنه يمكنه التعرف على المشاعر ويمكنه معالجة وتوليد المخرجات في النصوص والصوت والصور.