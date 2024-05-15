تفاصيل هتك عرض طالب على يد نجار بالدقهلية

ضبطت الأجهزة الأمنية بالدقهلية ، بالتنسيق مع رجال مباحث مركز شرطة بني عبيد، نجار قاصر، استدرج تلميذا واعتدى عليه جنسيا في ورشة نجارة ابن عمه.

تفاصيل اعتداء نجار جنسيًا على تلميذ بالدقهلية

بدأت الواقعة؛ بتقديم ربة منزل محضرا بمركز شرطة بني عبيد بمحافظة الدقهلية، اتهمت خلاله نجار قاصر، في محضر رسمي باستدراج ابنها الطفل والاعتداء عليه جنسيًا داخل ورشة نجارة بقرية إبراهيم عبدالهادي التابعة للمركز، وذلك حال عملهما داخل الورشة، وبتقنين الإجراءات وضبط المتهم اعترف بارتكابه الواقعة.

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بني عبيد من ربة منزل، مقيمة قرية إبراهيم عبدالهادي دائرة المركز وبرفقتها نجلها 9 سنوات، تلميذ بالصف الثالث الابتدائي ويعمل بورشة نجارة بذات القرية، وقيام المدعو"ز.خ.إ" 16 عامًا، عامل بذات الورشة، مقيم بذات القرية، بالتعدي على نجلها جنسيًا حال تواجدهما بالورشة محل عملهما.

وبتقنين الإجراءات نجح ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بني عبيد بقيادة الرائد محمد صلاح، رئيس المباحث، من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر واعترف بارتكابه الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

إصابة مدرسة وصديقتها في الدقهلية

وفي سياق اخر ، تعرضت مدرسة للاصابة بنزيف في المخ وكسور بالجسم ، فيما أصيبت صديقتها بكدمات إثر قفزهما من توكتوك أثناء سيره، ظنا منهما أنهما يتعرضان لمحاولة اختطاف بعد رش السائق لمعطر جو، وذلك على طريق "الكردي-الرياض" بنطاق مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية.

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى اخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد كريم حمدي، مأمور مركز شرطة منية النصر، من مستشفى منية النصر المركزي بوصول" دعاء.ا.م.م"،45 عاما، مدرسة ومقيمة بندر الكردي، مصابة بجرح قطعي بفروة الرأس وكدمات بالجبهة وأسفل الرأس واشتباه نزيف بالمخ.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز منية النصر بقيادة الرائد محمد صبح، رئيس المباحث، وبالفحص، وسؤالها قررت أنه حال استقلالها مركبة توك توك"، رقم د ب ل 8984 قيادة "رضا.ا.ا.م"، 52عاما، سائق توك توك ومقيم بذات العنوان رفقة صديقتها "رشا.ع.إ"، 40 عاما، موظفة بمعهد كفر الكردي ومقيمة بذات العنوان وسيرهم على طريق"الكردي- الرياض"، وأمام قرية الرياض دائرة المركز قام قائد التوك توك برش معطر جو برائحة المسك وظنهما قيامه برش مخدر فقامتا بالقفز من التوك توك حال سيره مما أدى الى حدوث إصابتهما ولم يتهما أحدا بالتسبب فى ذلك.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز منية النصر من ضبط قائد التوك توك والمركبة وبسؤاله قدم رخصتي قيادة وتسيير ساريتين، وجرى التحفظ على عبوة الرش"، والمركبة وبسؤاله نفى قيامه برش مادة مخدرة وقيامه برش معطر جو بالمسك داخل التوك توك وظن السيدتين تعرضهما للاختطاف .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2263 لسنة 2024 إداري مركز منية النصر وجرى العرض على جهات التحقيق والتى أمرت بالتحرى حول الواقعة.