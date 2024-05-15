وزير الاتصالات ينعى الدكتور هشام عرفات

نعى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور هشام عرفات وزير النقل الأسبق، الذي وافته المنية الأربعاء.

قال طلعت عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "كان الأستاذ الدكتور هشام عرفات رجلا متفردا نموذج رفيع للخلق الراقى والعلم المتعمق والعمل الدؤوب، منذ اليوم الأول لتزاملنا فى العمل، نشأت بيننا علاقة ود، باتت أواصرها تقوى وآفاقها تتسع، حتى أضحت بعد أسابيع قليلة صداقة متينة راسخة".

أضاف: "سأظل دوما أعتز بها، رحم الله الفقيد الكريم وأسكنه فسيح جناته وألهم أسرته الصبر والسلوان".