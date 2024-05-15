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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مبابي على مقاعد البدلاء في تشكيل باريس سان جيرمان ضد نيس

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

أعلن لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان عن التشكيل الذي سيخوض به مواجهة فريق نيس ، مساء اليوم الأربعاء ، في تمام العاشرة مساء ،على ملعب اليانز ريفييرا ، ضمن منافسات الجولة الثلاثة والثلاثون من عمر الدوري الفرنسي.

 

تشكيل باريس سان جيرمان ضد نيس في الدوري الفرنسي

حراسة المرمى: نافاس .

خط الدفاع: نونو مينديش، سكرينيار، ماركينيوس، أشرف حكيمي.

خط الوسط: سولير ، فيتينيا، ايميري.

خط الهجوم: ، راموس، باركولا، لي كانغ إن.

 

يدخل فريق باريس سان جيرمان المباراة وهو يحتل المركز الأول في ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 70 نقطة ، حقق الفوز فى 20 مباراة.

بينما يتواجد فريق نيس في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 54 نقطة، جمعها من 32 مباراة حيث حقق  15 انتصار وتعادل في 9 مواجهات وخسر 8 لقاءات.

 

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