عوضيكو وسمسم.. العوضي يغازل ياسمين عبد العزيز بعد إعلانها الأخير

هل تعود المياه لمجاريها

نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك إعلانها الجديد لصالح إحدى شركات المحمول الشهيرة بمشاركة المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة، و ظهرت ياسمين خلال الإعلان بشخصيات مختلفة على نغمات أغنية "يا دلعله" بصوت عبد الباسط حمودة ، وعلقت على الفيديو قائلة :" من النهاردة مش هعمل غير اللي أنا عايزاه".

ليعلق لها طليقها الفنان أحمد العوضي على إعلانها تاركًا الحيرة للجمهور قائلا :"مبروك يا سمسم الإعلان طرش"، لترد عليه الأخيرة وكتبت :"الله يبارك فيك يا عوضيكوا".





ليتفاعل بعدها رواد مواقع التواصل الإجتماعي حول إمكانية عودتهما مرة أخرى ، حيث نال تعليق العوضي وياسمين تفاعلًا واسعًا من قبل جمهورهما، واشادوا بعلاقتهما وحبهما واحترامهما لبعض البعض بالرغم من الانفصال،كما تعددت التعليقات التي تتمنى عودتهما في الوقت القريب ،وخاصة بعدما كشفت ياسيمين خلال حلقتها مع صاحبة السعادة إسعاد يونس حبها الشديد للعوضي قائلة:" أنا مش بحبه أنا بعشقه".

تعليق أحمد العوضي على عودتهما

وبعد حلقة صاحبة السعادة تدوال رواد السوشيال ميديا شاذعات تفيد بعودتهما لبعض ليخرج العوضي عن صمته ويحسم ما يخص عودته لياسمين عيد العزيز،وقال العوضي، في منشور عبر حسابه الرسمي "فيسبوك"،:"كل الإمتنان لياسمين اطيب وأجمل ما قابلت في حياتي وستظل أيامي معها أجمل أيام عشتها فلم أري منها الا كل طيبه وخير وكانت خير حبيبه وزوجه ❤️❤️،انا قلت قبل كده انها حبي الوحيد وبينا حب كبير وصل لكل اخواتنا وصدقوه .. وكلامنا واعترافنا بحبنا لبعض حتي بعد الانفصال .. يعني أن الطلاق ليس معناه إنتهاء الحب ولكنه معناه إنتهاء النصيب .... ولكن رجوعنا هو ( أمر خاص جدا جدا جدا) بيننا ".

وأضاف:"(فالبيوت قبور لا يعرف ما بداخلها سوي قاطنيها )... وكانت رسالتنا لبعض قدامكم وانتو إخواتنا إن كل منا يحمل كل مشاعر الحب بل العشق للاخر ... ولكن لو ربنا أراد لينا الرجوع فستتحقق إرادته في ذلك وإن تعذر الرجوع فهي إرادته أيضا ..... و إجابه للسؤال ( كل واحد منكم بيحب تاني مبترحعوش ليه ) فإجابتي هي السؤال نفسه ( لو هي كده ما كنا رجعنا فعلا ) ولكن كما قلت فهي امور خاصه جدا جدا ... ".

وتابع:"عهدنا بيكم وعهدكم بينا كان الإحترام في العلاقه وكذلك الإحترام في الانفصال .... انا مقدر كل مشاعر اخواتي اللي حبو حبنا لبعض لكن رجاء كما قدرتم حبنا وكنتم شاهدين عليه كذلك قدرو قرارنا بالإنفصال فهو نصيب .. ولو احنا قدمنا ليكم نموذج طيب في الحب فإحنا بردو قدمنا ليكم نموذج طيب في أخلاق النهايات إعمالا لقول الله تعالي ( وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ) ...".

وأنهى منشوره قائلًا:" لإن حقيقي مفيش أجمل من ذكر الفضل بين الناس وتذكر المواقف الجميله والأيام الحلوه علي مستوي الصداقه او العمل ... ما بالك بين اثنين جمعهم الزواج والحب فهو أولي بذكر الفضل وقت الإنفصال ..... وشكرا لمشاعركم الجميله وسعيكم للخير وان دل فهو يدل علي طيب أصلكم وكرم أخلاقكم فأنتم اخواتنا وحبنا ليكم قد حبكم لينا واكتر ❤️❤️❤️..... و أخيرا كانت وتظل ياسمين هي الحب الحقيقي الوحيد في حياتي ❤️❤️".

انفصال أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

يذكر أن ياسمين عبدالعزي أعلنت عن طلاقها من أحمد العوضي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر "إنستجرام"، يوم 16 يناير 2024، وكتبت: "تم الطلاق الرسمي، بيني وبين أحمد، وبيننا كل الاحترام والتقدير".