تشكيل مانشستر يونايتد ونيوكاسل في مواجهة الدوري الإنجليزي

أعلن إيريك تين هاج المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد تشكيل فريقه لمواجهة ونيوكاسل يونايتد، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب أولد ترافورد في مباراة مؤجلة من الجولة 34 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيلة اليونايتد تضم كلا من:

حراسة المرمى: أندريه أونانا

الدفاع: وان بيساكا، كاسيميرو، إيفانز ودالوت

الوسط: ماينو، ماكتوميناي، فيرنانديز وأمرابط

الهجوم: ديالو وجارناتشو

فيما يبدأ نيوكاسل بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: دوبرافكا

الدفاع: تريبيير، كرافث بيرن وهال

الوسط: برونو جيمارايش، لونجستاف وأندرسون

الهجوم: جوردون، أليكسندر إيزاك وجاكوب ميرفي