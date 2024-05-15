عاجل
الأرصاد الجوية نحذر من ظاهرة جوية خلال الساعات
الأربعاء 15 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نهائي أفريقيا .. طائرة الأهلي تغادر القاهرة متجهة إلى تونس

بعثة الأهلي تغادر
بعثة الأهلي تغادر القاهرة

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، برئاسة محمود الخطيب، مطار القاهرة الدولي منذ قليل، في طريقها إلى تونس.

txt

بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة استعدادًا للسفر إلى تونس

هذا وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد خاض مرانه الختامي في القاهرة عصر اليوم الأربعاء، قبل التوجه إلى مطار القاهرة استعدادًا للسفر إلى تونس.

وكان خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي، قد توجه إلى تونس برفقة سمير عدلي المدير الإداري، خلال الساعات الماضية ، للترتيب لاستقبال بعثة الفريق فور وصولها إلى تونس، والاطمئنان على الترتيبات الخاصة بالإقامة ‏والانتقالات وملعب التدريب.
ويلتقي الأهلي مع الترجي الرياضي التونسي في العاشرة مساء يوم السبت المقبل على الملعب الأولمبي حمادي العقربي بمدينة رادس، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

مواد متعلقة

بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة استعدادًا للسفر إلى تونس
الجريدة الورقية