رئيس وزراء سلوفاكيا في حالة حرجة بعد إصابته بإطلاق نار.. فيديو

تعرض رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو لإطلاق نار عدة مرات بعد اجتماع حكومي بمدينة هاندلوفا وسط البلاد ونقل إلى المستشفى، بينما أعلنت الحكومة أنه "في وضع حرج".

وأصيب فيكو (59 عاماً) في بطنه بأربع رصاصات أطلقات خارج دار الثقافة في بلدة هاندلوفا، على بعد حوالي 150 كيلومتراً شمال شرق العاصمة، حيث جاء فيكو للقاء أنصاره.

وفقاً لما ذكرته وسائل الإعلام السلوفاكية، ألقت الشرطة القبض على المتهم بإطلاق النار، وهو كاتب يبلغ من العمر 71 عاماً من بلدة ليفيتسا الغربية، ويُدعى يواري سي، ونشر عدة دواوين شعرية.

وقال شهود عيان إن المشتبه به اقترب أولاً من فيكو لمصافحته، وبعد ذلك أطلق النار.



تنديد أوروبي

وتوالت ردود الفعل المنددة بالهجوم. فقد عبرت رئيسة البلاد زوزانا تشابوتوفا عن صدمتها للهجوم المسلح "الوحشي" على رئيس الوزراء.

وقالت الرئيسة المنتهية ولايتها في بيان "أشعر بالصدمة. أتمنى لروبرت فيكو التحلي بالكثير من القوة في هذه اللحظة الحرجة للتعافي من هذا الهجوم الوحشي وغير المسؤول".

من جهتها، أدانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين "الهجوم البشع" على رئيس الوزراء السلوفاكي.



كما ندد المستشار الألماني أولاف شولتس بما سماه "الاعتداء الجبان" على رئيس الوزراء السلوفاكي.



من جهته قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، "روبرت أفكاري معك في هذه اللحظة الصعبة جدا".

ونددت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني بشدة "الهجوم الغاشم" الذي تعرض له فيكو وعبرت عن "صدمتها وإدانتها لكل أشكال العنف والهجوم على المبادىء الأساسية للديمقراطية والحرية".

وأعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ عن "صدمته وروعه من إطلاق النار" هذا متمنيا لفيكو "القوة للتعافي بسرعة". وقال "أفكاري مع روبرت فيكو ومحبيه وشعب سلوفاكيا".

يُذكر أن فيكو الذي تولى رئاسة الوزراء للمرة الثالثة، فاز بالانتخابات البرلمانية التي جرت في سلوفاكيا في 30 سبتمبر، ليحققا عودة سياسية بعد حملة انتخابية اعتمدت على رسالة مؤيدة لروسيا ومعادية للولايات المتحدة.

وغالباً ما أعرب منتقدوه عن قلقهم من أن تتخلى سلوفاكيا في عهد فيكو عن المسار المؤيد للغرب في البلاد وتتبع اتجاه المجر في عهد رئيس الوزراء الشعبوي فيكتور أوربان.

واحتشد الآلاف بشكل متكرر في العاصمة وفي جميع أنحاء سلوفاكيا للاحتجاج على سياسات فيكو.