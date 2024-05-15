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الأربعاء 15 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

فيديو يوثق لحظة محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا

صورة من موقع الحادث
صورة من موقع الحادث

تعرض رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو الاربعاء لإطلاق نار ونقل الى الى المستشفى بعد اجتماع حكومي في بلدة هاندلوفا بوسط البلاد كما أفادت وسائل اعلام محلية.

وقالت صحيفة "دينيك ان ديلي" التي شاهد مراسلها نقل رئيس الوزراء الى سيارة من قبل حراس الأمن أن الشرطة أوقفت المسلح المشتبه في إطلاقه النار.

 

من جانبها عبرت الرئيسة السلوفاكية زوزانا تشابوتوفا عن صدمتها للهجوم المسلح "الوحشي" على رئيس الوزراء.

 

 

محاولة اغتيال

وذكرت تقارير لتلفزيون "تي يه 3" السلوفاكي أن فيكو (59 عاما) أصيب في بطنه بعد إطلاق أربع طلقات عليه خارج دار الثقافة في بلدة هاندلوفا، على بعد حوالي 150 كيلومترا شمال شرق العاصمة، وأضافت التقارير أنه تم اعتقال مشتبه به. وأغلقت الشرطة مكان الحادث.

بدوره أكد وزير داخلية سلوفاكيا أن رئيس الوزراء تعرض لمحاولة اغتيال، فيما دانت المفوضية الأوروبية محاولة الاغتيال.

 

 

 

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