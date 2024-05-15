بيراميدز يضرب سيراميكا بثنائية ويواصل تربعه علي قمة الدوري

حقق فريق بيراميدز فوزًا هامًا علي نظيره فريق سيراميكا كليوباترا بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري المصري.

تقدم بيراميدز في الدقيقة 32 بعد تمريرة من رمضان صبحي إلى مهند لاشين الذي سدد كرة من خارج منطقة الجزاء ليتابعها مايلي داخل الشباك، وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع من الشوط الأول أضاف ماييلي الهدف الثاني، وفي الدقيقة السادسة من الوقت المضاف لهذا الشوط تمكن محمد عادل من تقليص الفارق وتسجيل هدف أول لسيراميكا.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي: "حراسة المرمى: شريف إكرامي، والدفاع: محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي، وفي الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - فخري لاكاي، والهجوم: فيستون ماييلي".

وجاء تشكيل سيراميكا كالتالي: "حراسة المرمى: محمد بسام، الدفاع: احمد هاني - احمد بيكهام - رجب نبيل -عبد الرحمن بودي، وفي الوسط: محمد عادل - صديق ايجولا - أحمد القندوسي - محمد إبراهيم - صامويل أمادي، وفي الهجوم: احمد ياسر ريان".