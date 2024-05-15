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الأربعاء 15 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس السكة الحديد ينعي الدكتور هشام عرفات وزير النقل السابق

بوابة الوفد الإلكترونية

نعي المهندس محمد عامر، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر الدكتور هشام عرفات، وزير النقل السابق الذي وافته المنية اليوم.

 مسيرة متميزة

وأكد عامر ان الفقيد صاحب مسيرة متميزة، وكانت فترة توليه حقيبة وزارة النقل حافلة بالإنجازات والعطاء في خدمة وطنه وفي تطوير منظومة النقل في مصر .

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مجلس الوزراء ينعى الدكتور هشام عرفات وزير النقل السابق

وتقدم المهندس  محمد عامر بالنيابة عن جميع العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى أسرة الفقيد بخالص العزاء سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان.

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وزير النقل ينعى الدكتور هشام عرفات

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