الأربعاء 15 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير النقل ينعى الدكتور هشام عرفات

المهندس كامل الوزير
المهندس كامل الوزير وزير النقل

نعى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، وجميع  العاملين بالوزارة  والهيئات والشركات التابعة لها، الدكتور هشام عرفات، وزير النقل السابق، الذى وافته المنية اليوم. 

وقال الفريق مهندس كامل الوزير، “لقد فقدنا زميلا عزيزا وعالما قديرا ، قدم للوطن مجهودات كبيرة  فى مختلف المهام التى أسندت إليه، وساهم بعلمه وخبرته  في تنفيذ العديد من المشروعات الهامة والحيوية وتحقيق العديد من الانجازات في قطاع النقل .

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عاجل.. وفاة الدكتور هشام عرفات وزير النقل السابق

المواساة لأسرة الفقيد 

وتقدم الفريق مهندس كامل الوزير ، بخالص العزاء  والمواساة لأسرة الفقيد ولزملائه وطلابه ومحبيه، داعيًا الله أن يتغمده بخالص رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان

وانا لله وانا اليه راجعون.

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عاجل.. وفاة الدكتور هشام عرفات وزير النقل السابق
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