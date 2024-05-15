اقرأ بالوفد|غدا .. القمة العربية لإنقاذ فلسطين

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الخميس، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "اليوم.. القمة العربية لإنقاذ فلسطين".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

الحكومة تتسلم الدفعة الثانية من صفقة "رأس الحكمة"

"مدبولي": وصول 14 مليار دولار وزيادة في تحويلات المصريين بالخارج

مصر تحمل إسرائيل المسئولية عن الكارثة الإنسانية في غزة

"البنتاجون" ينسق مع مصر لوقف الحرب ودخول المساعدات

غدا.. الجنائية الدولية تبدأ جلساتها لوقف الحرب واعتقال قادة الإجرام الصهيوني

حماس: مصر تدير مفاوضات وقف الحرب الإسرائيلية بحكمة رغم الضغوط

إجراءات حكومية لمواجهة البيع غير القانوني للعقارات بالعملة الأجنبية للأجانب

البابا تواضروس يطيب رفات القديسين مارمرقس وأثناسيوس