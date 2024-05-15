النيران تلتهم مصنع بالبحيرة

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة البحيرة في السيطرة على حريق نشب داخل مصنع دلتاتكس التابع لمزرعة الهنا، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

حريق مصنع دلتاتكس

بدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع دلتاتكس، الذي تبلغ مساحته 1000 متر مربع.

على الفور توجهت سيارات الإطفاء من الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع امتداد النيران إلى المباني المجاورة.

السيطرة على حريق مصنع دلتاتكس

بعد جهود مكثفة، تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق وإخماده تمامًا، وذلك دون وقوع أي إصابات بشرية.

وأسفرت النيران عن احتراق 6 عنابر تبريد و 2 عنبر تجميد لخطوط العنب وخطوط البرتقال.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتتواصل التحقيقات من قبل الجهات المختصة لمعرفة أسباب الحريق.

وفي سياق منفصل نجحت قوات الحماية المدنية بسوهاج، في السيطرة على حريق شب في حوش مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بأفلاق النخيل والبوص بدائرة مركز شرطة ساقلته شرقى المحافظة.



وامتد الحريق لحوش ملاصق لمحل الحريق الأول، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات.

وكان اللواء عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق، يفيد نشوب حريق بحوش بدائرة مركز شرطة ساقلته، وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إطفاء لمكان البلاغ، وفرض كردون أمني بالمكان، وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على النيران، التي امتدت لحوش مجاور للحريق الأول.

وبالفحص وإجراء التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، تبين نشوب حريق بحوش مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بأفلاق النخيل والبوص ملك " السيد ا م غ" 50 سنة مزارع ، وأمتد الحريق لحوش مجاور ملك " مصطفى م م ه" 40 سنة، عامل، ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات.

وبسؤال مالكي الحوشين رجحا أن يكون سبب الحريق إلقاء أحد المارة بقايا سيجارة مشتعلة أمام حوش الأول ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.