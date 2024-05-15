أمير المصري ملاكم فى فيلم Giant

حرص الفنان أمير المصري على مشاركة جمهوره أول صورة له من فيلم Giant بدور الملاكم نسيم حميد مع النجم العالمى بيرس بروسنان من على حلبة المصارعة.

يسرد الفيلم قصة صعود الملاكم الأمير نسيم حميد من شوارع الطبقة العاملة في شيفيلد ليتحول إلى بطل ملاكمة كل ذلك في مواجهة الإسلاموفوبيا والعنصرية في الثمانينيات والتسعينيات في بريطانيا.

ويضم فيلم Giant مع أمير المصري عدد كبير من النجوم ومن أبرزهم، بيرس بروسنان ويشارك في الإنتاج، سيلفستر ستالون، ويتم تصويره في مدينة ليدز بدلا من بريطانيا.

وكان شارك أمير المصري فى الفيلم الأمريكي البريطاني «A Haunting In Venice» الذي عرض فى مصر والدول العربية، والذي ظهر به النجم أمير المصري كضيف شرف ليكون مفاجأة الفيلم.

دور أمير المصري فى الفيلم:

يقوم فيه بدور أليساندرو لونجو، وهو رجل يأمل في جذب انتباه هيركيول بوارو للمساعدة في حل لغز شخصي داخل عائلته.

أبطال الفيلم:

الفيلم بطولة كينيث براناه، وميشيل يوه، وجايمي دورنان، وإيما لايرد، وكيلي ريلي، وكايلي ألين، وتينا فاي، وأمير المصري، ويدور حول جريمة قتل غامضة، حينما حضر هيركل بوارو المتقاعد من مهنته منذ سنوات، ويقيم في فينيسيا، جلسة تحضير أرواح تسفر عن مقتل أحد الحاضرين، وينطلق في رحلة كشف اللغز كعادته.

ونال الفنان أمير المصري إشادات نقدية عن دوره فى الفيلم البريطانى In Camera، الذى عرض للمرة الأولى فى مهرجان كارلوفى فارى السينمائى الدولى بدورته الـ57 ضمن مسابقة Proxima.

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وشارك النجم أمير المصري فى مهرجان كان بفيلمه Club Zero للمخرجة جاسيكا هاونسر، والذي ينافس في المسابقة الرسمية بالدورة 76 من المهرجان المقام في الفترة بين 16 حتى 27 مايو، ومن المقرر أن يحظى الفيلم بالعرض العالمي الأول له خلال فعاليات المهرجان اليوم 22 مايو المقبل.

مدرس باليه:

أكد أمير المصري أنه يجسد دور مدرس باليه خلال الفيلم، وتعتبر تلك المشاركة الثانية للنجم أمير المصري في مهرجان كان السينمائي، حيث شارك مسبقًا بفيلم Limbo والذي حظي بنجاح واسع وردود نقدية إيجابية، قبل أن ينطلق في جولاته بمهرجانات سينمائية دولية كان أهمها مهرجان لندن، القاهرة، ميونخ السينمائي الدولي.

أمير المصري

أمير المصري جسد شخصية محمد الفايد في المسلسل الأمريكي العالمي The Crown، كما قدَّم شخصية طبيب مصري في الحرب العالمية الثانية بالمسلسل البريطاني SAS Rogue Heroes، وشارك في المسلسل الغنائي الاستعراضي مجنونة بيك والذي تصدر تريند منصة شاهد vip، كما عُرض له فيلم هاشتاج جوزني في دور العرض العربية.

أمير المصري

Limbo:

تصدَّر أمير المصري بطولة فيلم Limbo، والذي عُرض بمهرجان كان السينمائي، وحصل على 3 جوائز في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وفاز عنه أمير بجائزة أفضل ممثل ضمن جوائز بافتا إسكتلندا، وترشّح كأفضل فيلم بريطاني خلال عام 2021 من بافتا البريطانية، كما شارك في بطولة مسلسل The One والذي يُعرض على منصة نتفلكس، ونافس في شباك التذاكر المصري بفيلم ريتسا (2021)، كما شارك في موسم رمضان 2022 بمسلسل الاختيار 3، تصدر بطولة فيلم هاشتاج جوزني، كما شارك في المسلسل الغنائي الاستعراضي مجنونة بيك.

the crown:

أمير المصري تحدث عن كواليس مشاركته في المسلسل العالمي the crown الذي يجسد فيه شخصية محمد الفايد في شبابه، وتفاصيل فيلمه السينمائي الجديد "هاشتاج جوزني".

قال أمير المصري، خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج "سبوت لايت" المذاع على قناة صدى البلد، إنه تم الانتهاء من تصوير الموسم المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة من مسلسل the crown.

أوضح المصري، أنه حصل على الدور الذي جسده في مسلسل «the crown» من خلال وكيل أعماله.

أردف، أنه كان متمسكًا بإبراز وطنية محمد الفايد ومدى حبه لمصر، واجتهاده للوصول إلى بريطانيا: "هدفي الناس تعرف أد إيه هو وطني".

عن فيلمه السينمائي الجديد "هاشتاج جوزني"، أوضح أنه كان يحلم بتجسيد دور رومانسي يحتوي على بعض المواقف الكوميدية وهو ما وجده في الفيلم الجديد.

قال أمير: "إنه يجسد دور "دي جي" في الفيلم، لافتًا إلى أنه تخيل نفسه من الجمهور أثناء قراءة السيناريو"، حتى يستطيع إيصال إحساسه بالشخصية إلى المشاهدين.