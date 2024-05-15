رئيس الفيدرالي في "كانساس": أسعار الفائدة قد تظل مرتفعة لبعض الوقت

قال رئيس البنك الفيدرالي الأميركي في ولاية كانساس "جيفرى شميد - Jeffrey Schmid ، إن أسعار الفائدة قد تظل مرتفعة لبعض الوقت حيث ينتظر صناع السياسة ظهور المزيد من الأدلة على تراجع ضغوط الأسعار.

البنك الفيدرالي الأميركي

وأضاف رئيس البنك الفيدرالي الأميركي، أن السياسة النقدية الحالية تعتبر على المسار الصحيح، متوقعا تراجع التضخم إلى المستويات المستهدفة عند 2%.

واستبعد رئيس البنك الفيدرالي الأميركي، تراجع أسعار الفائدة إلى المستويات المتدنية جدا والتي استمرت 10 أعوام بعد الأزمة المالية العالمية".

توقع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) جيروم باول، أن يستمر التضخم في الانخفاض حتى عام 2024 مثلما حدث العام الماضي، على الرغم من تراجع ثقته في تحقق ذلك بعد ارتفاع الأسعار بوتيرة أسرع من المتوقع خلال الربع الأول.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) جيروم باول خلال فعالية خاصة بالمصارف في أمستردام "أتوقع أن يتراجع التضخم مرة أخرى... على أساس شهري إلى مستويات تشبه إلى حد كبير القراءات المنخفضة التي شهدناها العام الماضي... أود أن أقول إن ثقتي في ذلك ليست عالية كما كانت".

وتابع: رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) جيروم باول "سنحتاج مزيدا من الوقت للتأكد من تراجع التضخم"، بحسب الاسواق العربية.

التضخم في أميركا يتراجع إلى 3.4% خلال أبريل

التضخم

تراجع التضخم في أميركا من مستوى 3.5% خلال مارس ليصل إلى مستوى نحو 3.4% خلال أبريل بما يتماشى مع التوقعات.

فيما تراجع التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة من 3.8% خلال مارس إلى 3.6% خلال أبريل بما يتماشى مع التوقعات.

قد توفر تلك البيانات إشارات عن وتيرة ومقدار خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) هذا العام.

قبيل تلك البيانات، توقع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) جيروم باول، أن يستمر التضخم في الانخفاض حتى عام 2024 مثلما حدث العام الماضي، على الرغم من تراجع ثقته في تحقق ذلك بعد ارتفاع الأسعار بوتيرة أسرع من المتوقع خلال الربع الأول.

وقال باول خلال فعالية خاصة بالمصارف في أمستردام "أتوقع أن يتراجع التضخم مرة أخرى... على أساس شهري إلى مستويات تشبه إلى حد كبير القراءات المنخفضة التي شهدناها العام الماضي... أود أن أقول إن ثقتي في ذلك ليست عالية كما كانت".

استقرت مبيعات التجزئة الأميركية على غير المتوقع في أبريل، إذ أدى ارتفاع أسعار البنزين إلى إبعاد الإنفاق عن السلع الأخرى، ما يشير إلى أن فقدان زخم إنفاق المستهلكين.

وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة يوم الأربعاء إن القراءة دون تغيير في مبيعات التجزئة الشهر الماضي جاءت في أعقاب زيادة معدلة بالخفض بنسبة 0.6% في مارس. تم الإبلاغ سابقاً عن ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 0.7% في مارس.