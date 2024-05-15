المشدد 10 سنوات لمتهمين بحيازة وبيع المخدرات في الدقي

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وذلك لاتهمامهما بحيازة وبيع مواد مخدرة من نوع "البيئدين" في منطقة الدقي التابعة لمحافظة الجيزة.

تعود القضية إلى شهر يونيو 2022، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهمين، وهما “أديب. خ.”، و"عزمي. ا" في منطقة الدقي.

وبحسب التحقيقات، عُثر بحوزة المتهمين على كمية من مادة "البيئدين" المخدرة، والتي كانا ينويان بيعها في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

أدانت المحكمة المتهمين بتهمة حيازة المخدرات بقصد الاتجار، وحكمت عليهما بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.

وفي سياق منفصل كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، بالعثور على جثمان (عاطل "له معلومات جنائية"- وبه جرح طعنى) بأرض زراعية بدائرة المركز.

بالفحص بمشاركة قطاع الأمن العام أسفرت الجهود عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية") وقرر بحدوث مشاجرة بينه وبين المجنى عليه لخلافات بينهما تعدى خلالها المتهم على المجنى عليه بـ (قطعة زجاج "عثر عليها بمكان الواقعة") فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

التحفظ على مضبوطات عثر عليها بداخل شقة تدار لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر، بالتحفظ على المضبوطات التي عثر عليها بداخل شقة تدار كمصنع لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

وتبين من التحريات قيام (عاطل "له معلومات جنائية") بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى مجال تصنيع مادة الإستروكس المخدر والإتجار بها متخذًا من شقة سكنية مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث مكانًا لممارسة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبحوزته (فرد خرطوش - عدد من الطلقات النارية - كمية من الإستروكس المخدر وزنت ٢٥ كيلو جرام - كمية من البودر الخام المخدر وزنت كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - ميزان حساس - أدوات التصنيع).

واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد تصنيع مخدر الإستروكس باستخدام الأدوات المضبوطة، والاتجار بها وحيازته للسلاح الناري تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.