المناطق اللوجستية الجديدة تفتح آفاق التنمية

مشروعات عديدة عملاقة نفذتها مصر لتصبح مركزًا للتجارة العالمية واللوجستيات، فى عام 2014 كانت تمتلك 15 ميناء بطول 37 كم أرصفة بطاقة استيعابية 160 مليون طن بضائع و11 مليون حاوية و2 مليون حاوية ترانزيت ومليون راكب و15 ألف سفينة متوسطة الحجم سنوياً.

لكن بعد أن نفذت مصر عددًا من المشروعات بتكلفة إجمالية 129 مليار جنيه حتى الحالى 2024، وأصبح عدد الموانئ البحرية المصرية 18 ميناء بطول أرصفة 67 كم وبعمق 15 – 18 م وبمساحة 75 كم2 وبطاقة استيعابية 270 مليون طن بضائع و25 مليون حاوية و4.5 مليون حاوية ترانزيت و2 مليون راكب و20 ألف سفينة من السفن العملاقة سنوياً.

ونفذت الحكومة العديد من المناطق اللوجستية فى المحافظات منها مطروح التى يتم فيها تنفذ مشروع ميناء جرجوب الذى يقع على بعد 70 كم غرب مدينة مرسى مطروح فى مدينة النجيلة ويتم العمل فيه من 8 سنوات، ومن المقرر ان ينتهى العمل فى مشروع الميناء ومدينة جرجوب فى 10 سنوات والتكلفة الإجمالية 10 مليارات دولار، وسيتم تنفيذها على 3 مراحل.

كما تستعد الحكومة المصرية لإنشاء منطقة صناعية لوجستية تركية جديدة فى المنطقة الاقتصادية بجرجوب فى محافظة مرسى مطروح، بالتعاون مع شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض EGMPT الذراع التجارية لوزارة النقل، وتحالف «إنفنتشر» وشركة DOGUS التركية.

يوفر المشروع 20 ألف فرصة عمل ويضخ أكثر من 7 مليارات دولار استثمارات مباشرة بكافة مراحله، ويتم وضع خطة لعمل الدراسات الأولية وبدء التنفيذ الفورى فى إجراءات المشروع والحصول على الموافقات اللازمة فى مدة زمنية 6 أشهر.

كما يقوم التحالف المختص بعمل دراسات جدوى للمشروع بالتعاون مع شركة المجموعة المصرية للبدء فى إجراءات تدبير التمويل وعرضها على أحد المؤسسات الدولية لتمويل مرحلة الإنشاء. وزيادة حجم التجارة مع الدول الإفريقية جذب الاستثمارات العالمية لكافة القطاعات الاقتصادية الصناعة والسياحة واللوجستيات وتكنولوجيا المعلومات.

ويستهدف المشروع تعظيم دور مصر تجاه إفريقيا، وبناء أنشطة التخزين لكافة أنواع البضائع لاستغلال المساحة الهائلة غير المستغلة خلف الميناء، وجلب سياحة الكروز وإنشاء ظهير لوجيستى لصناعات تكميلية وصناعات القيمة المضافة، أيضًا إقامة مراكز سياحية عالمية كمدينة العلمين ورأس الحكمة، وكذلك تشجيع الأنشطة السياحية وزيادة نصيب مصر من تلك الأنشطة وإنشاء مجتمع عمرانى متكامل ومطار خاص بالمدينة..

كما تنفذ وزارة النقل 5 مناطق لوجستية من العريش إلى طابا وسيتم ربطهم بالحدود الشرقية وهى منطقة لوجيستية خلف الميناء البرى فى طابا ومنطقة لوجستية خلف ميناء العوجة ومنطقة لوجستية فى منطقة الصناعات الثقيلة فى الحسنة ولبنى ومنطقة لوجيستية فى منطقة النقب بجوار محطة قطار النقب بجوار محطة قطار النقب ومطار النقب ومنطقة لوجستية على البحر بجوار ميناء طابا البحرى مرتبط بميناء العريش بخط السكة الحديد.

ويتم إنشاء 3 مناطق لوجستية أخرى فى بئر العبد والطور ورأس سدر، حيث تنفذ الحكومة المصرية مشروعًا كبيرًا لتنمية سيناء وهو مشروع إعادة تأهيل وتطوير انشاء خط الفردان، شرق بورسعيد/بئر العبد/العريش/طابا بطول 500كم، والذى يسهم فى نقل الركاب والبضائع وخدمة التجمعات السكنية والصناعية بسيناء عن طريق ربط المصانع بوصلات سكك حديدية ثم التصدير عبر ميناء العريش وطابا إلى الخارج، وحيث يرتبط هذا الخط مع شبكة السكك الحديدية بأنحاء الجمهورية.

وتنفذ النقل مشروع تطوير ميناء العريش وتوسعاته، ليصبح ميناء دولى محورى مرتبط بشبكة خطوط السكك الحديدية، ويعد الميناء احد المكونات الرئيسية للممر اللوجيستى المتكامل العريش/طابا والذى يبدأ من ميناء العريش البحرى حتى ميناء طابا البحرى ويربط بينهما خط سكك حديد العريش/طابا وهو امتداد لخد الفردان/ بئر العبد/ العريش مروراً بمنطققة الصناعات الثقيلة فى وسط سيناء.

وأكد الدكتور أحمد خطاب الخبير الاقتصادى أن الاستثمار فى بناء الموانئ والمناطق اللوجستية فى مصر يؤكد أن الدولة تقدم خدمات متنوعة ومميزة للمستثمرين، التى تكون إيراداتها بالعملة الأجنبية، وأن مصر لديها فرص استثمارية واعدة لم يوجد لها مثيل فى الشرق الأوسط أو بشمال أفريقيا.

وأشار الخبير الاقتصادى إلى الاستثمار فى المناطق اللوجستية يعد استثمارًا مستدامًا يحقق معدلات نمو كبيرة للاقتصاد المصرى ودخول مصر فى صفقات دولية كبيرة.

وتابع خطاب أن وزارة النقل والفريق كامل الوزير يقدم مجهودًا فى تطوير البنية التحتية فى جميع المشروعات منها المناطق اللوجستية كالتى فى طابا وجرجوب والعريش التى تجعلها أماكن جاذبة وواعدة.

ولفت إلى أن الاستثمارات المتنوعة والمختلفة تجعل العديد من الدول تشارك مصر فى المشروعات ويتواجد فى مصر مختلف الجنسيات لمشاركتها فى الاستثمار.

2014

15 ميناءً بطول 37 كيلو متراً

160 مليون طن طاقة استيعابية

2 مليون حاوية ومليون راكب

15 ألف سفينة متوسطة الحجم

2024

18 ميناءً بطول 67 كيلو متراً

270 مليون طن طاقة استيعابية

25 مليون حاوية و2 مليون راكب

20 ألف سفينة بعضها عملاق