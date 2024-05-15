حماس: استهداف الاحتلال للمدنيين العزل سلوك انتقامي جراء الضربات الموجعة من المقاومة

أعلنت حركة حماس، أن تصعيد جيش الاحتلال الصهيوني واستهدافه الوحشي للمدنيين العُزَّل، في الشوارع والمنازل والأحياء السكنية، في مختلف مناطق القطاع، والمجازر التي يرتكبها الآن في مدينة غزة ومحافظة الشمال؛ هو سلوك انتقامي فاشي، يعكس مدى التخبّط الذي يعيشه هذا الجيش المهزوم، بعد ثبات وصمود شعبنا على أرضه، وجرّاء الضربات الموجعة التي توجّهها له المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها كتائب القسام.

وقالت حركة حماس في بيان لها: على المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها المعنيّة، اتخاذ خطوات عاجلة لِلَجم حكومة الاحتلال النازية، وإلزامها بوقف جرائمها البشعة، بحق شعبنا الفلسطيني، وإننا إذ نحمّل الإدارة الأمريكية ورئيسها بايدن، مسؤولية هذا التصعيد الخطير، فإننا نطالبها بالعودة عن سياساتها الإجرامية، ودعمها اللا محدود لحرب الإبادة المتواصلة منذ أكثر من سبعة أشهر ضد المدنيين العزَّل من أطفال ونساء وشيوخ.

ودعت حماس، جماهير الأمة العربية والإسلامية، وأحرار العالم في كل مكان، إلى تصعيد الحراك الشعبي المساند الشعب الفلسطيني، والداعم لأهلنا في غزة، وتفعيل كافة أدوات الضغط على الحكومات والهيئات والمؤسسات الداعمة لكيان الاحتلال الفاشي، وإلزامها بالعمل على وقف هذه المجزرة المتواصلة.