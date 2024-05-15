ضبط ٤٠ ألف كيلو لحوم واسماك غير صالحة للاستهلاك الادمي بالغربية

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ،مساء اليوم، اجتماعا موسعا مع اللجنة العليا للرقابة على الأسواق والمشكلة من مدراء مديريات الصحة التموين، الطب البيطري، وهيئة سلامة الغذاء ومباحث التموين وذلك لمتابعة نتائج الحملات اليومية والتي تقوم بها المحافظة منذ مارس الماضي للرقابة على الأسواق والمخابز والمطاعم والهايبر ماركت ومحلات الجزارة والاسماك بقرى ومراكز المحافظة .

وخلال الاجتماع استعرضت الجهات المختلفة الجهود التي قامت بها منذ بداية الحملة في اول شهر مارس الماضي وحتى اليوم .

فقد قامت مديرية الطب البيطري بتحرير 298 محضرا وضبط 39226.30كجم لحوم ودواجن واسماك غير صالحة للاستهلاك الادمي، كما تم ضبط 416 كجم لحوم فاسدة تحرر بشأنها 127 محضرا بالإضافة الى ضبط 689.8 كجم مصنعات لحوم فاسدة وبدون بيانات وتحرير 35 محضرا ، وضبط 760 كجم دواجن فاسدة وتحرير 34 محضرا، فضلا عن ضبط 37360.5 اسماك غير صالحة للاستهلاك الادمي وتحرير 102 محضرا .

وعن جهود مديرية الصحة فقد قامت بتحرير 152 محضر عدم استيفاء الاشتراطات الصحية و 169 محضر عدم حمل شهادة صحة للعاملين كما قامت بإعدام 407 كجم أغذية غير صالحة للاستهلاك الادمي ، وتم ضبط 307 كجم أغذية غير صالحة للاستهلال الادمي و 40 كرتونة بطاطس مصنعه، وتم تحرير محضرين لمنشأتين ذات خطر داهم، كما تم سحب 11 عينة لاستيفاء عدم الصلاحية ، ومحضر غلق اداري لمنشأة.

اما مديرية التموين فقد قامت بتحرير 186 محضرا منهم 36 محضرا للمخابز السياحية تشمل 7 مخالفات انتاج خبر ناقص الوزن ، 14 عدم الإعلان عن الأسعار ، 15 عدم حمل شهادة صحية ، بالإضافة الى 151 محضرا خلال المرور على الأسواق 87 محضر عدم الإعلان عن الأسعار ، 23 محضر حيازة وعرض سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الادمي ، 19 محضر حيازة وعرض سلع غذائية مجهولة المصدر ، 15 محضر عدم حمل شهادة صحية ، 7 محاضر لسجائر يتم بيعها بأزيد من السعر الرسمي.

وقد أفادت مباحث التموين انها حررت 3017 محضرا تتضمن 28 محضر لسلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمي ،36 محضرا للحوم مذبوحة خارج المجازر العمومية ومكشوفه وغير صالحة للاستهلاك الادمي ،10 محاضر بيع سجائر مجهولة المصدر ، 220 محضر بيع بأزيد من السعر الرسمي ، 17 محضر لبيع خبز سياحي بأزيد من السعر الرسمي ، 2373 محضر عدم حمل شهادة صحية للعاملين بالتعامل مع المواد الغذائية ، 320 محضر عدم اعلان عن أسعار السلع الغذائية في المحلات ،13 محضر عدم اعلان أسعار المنتجات في المخابز .

اما عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء فقد قامت بضبط 29500 كجم من السلع الغذائية وتحرير 330 محضرا تنوعت بين 200 محضر لكمية قدرها 20الف من لحوم ودواجن ،مكسبات طعم، منتجات عطارة ، عصائر ، حلوى ، معجنات ، خل ،جوز هند ،مكسرات ،كاكاو ،دقيق ، زبادي ، ملح ، اجبان مخللات غير صالحة للاستهلاك الادمي، كما تم تحرير 70 محضر ل 9500 كجم كبدة و دواجن واسماك مدخنه ومخللات وحلوى أطفال ومكسبات طعم ، وتحرير 60 محضر نقص اشتراطات سلامة الغذاء لمنشأت غذائية.

و قدم المحافظ الشكر لفرق العمل المشاركه في الحملات التفتيشيه واكد على استمرار الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز والسلاسل التجارية والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي و المطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية للوقوف على مدى صلاحية المنتجات الغذائيه المعروضه وتوافر الاشتراطات الصحية والبيئية؛ حرصًا على سلامة وصحة المواطنين مع عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتهيب محافظة الغربية المواطنين بالإبلاغ عن اي مخالفات تخص السلع الغذائية او الخبز السياحي من حيث الجودة والصلاحية و المبالغه في الأسعار او عدم الاعلان عنها في المخابز والمطاعم ، مطاعم المأكولات الشعبية ،والهايبر ماركت ومحلات الجزارة والاسماك، أو عن محاولات التجار لاحتكار السلع أو الإبلاغ عن المخازن التي يتم تخزين السلع فيها لفترات طويلة بهدف تعطيش الأسواق، وذلك من خلال "مبادرة الغربية بتتغير بيكم" على خدمة الواتس آب على الأرقام (٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤) أو عبر غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣ .