بايدن وترامب يقبلان المواجهة في مناظرة تنظمها شبكة أمريكية

اتفق الرئيس جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب اليوم الأربعاء، على إجراء مناظرتين انتخابيتين في شهري يونيو وسبتمبر، وستستضيف شبكة "سي إن إن" المناظرة الأولى في في 27 يونيو.

وجاء الاتفاق السريع على الجدول الزمني للقاء في أعقاب إعلان بايدن أنه لن يشارك في مناظرات الخريف الرئاسية التي اعتادت لجنة غير حزبية على تنظيمها منذ أكثر من ثلاثة عقود.

واقترحت حملة بايدن بدلاً من ذلك أن تقوم وسائل الإعلام بتنظيم المناظرات مباشرة مع المرشحَين الديمقراطيين والجمهوريين المفترضين، على أن تُعقد المناظرة الأولى في أواخر يونيو والثانية في سبتمبر قبل بدء التصويت المبكر.

وأكد بايدن أنه على استعداد لمناقشة ترامب مرتين قبل انتخابات 5 نوفمبر، وكتب عبر منصة إكس "لقد خسر دونالد ترامب مناظرتين أمامي في عام 2020. ومنذ ذلك الحين، لم يحضر أي مناظرة".

وأضاف بايدن "الآن يتصرف وكأنه يريد أن يناظرني مرة أخرى. حسنًا، اجعل يومي سعيدا يا صديقي"

ورد ترامب سريعاً، في منشور على موقع تروث سوشيال الخاص به، قائلاً إنه "مستعد لمناظرة بايدن أكثر من مرتين وبقاعة بها جماهير كثيرة".

كما انتقد ترامب بايدن كعادته، ووصفه بأنه "أسوأ مناظر واجهته على الإطلاق"، وأوصى بأكثر من مناظرتين، وكتب "دعونا نستعد للمناظرة".

وبعد ساعات، قال بايدن إنه قبل دعوة من شبكة سي إن إن لمناظرة في 27 يونيو، مضيفاً: "إليك يا دونالد. كما قلت: في أي مكان وفي أي وقت وفي أي مكان".

ومع ذلك، بدا أن الجانبين على خلاف كبير حول المسائل الرئيسية المتعلقة بكيفية تنظيم المناظرات، بما في ذلك الاتفاق على الشركاء الإعلاميين والمشرفين والموقع والقواعد، وهي بعض الإشكاليات التي دفعت إلى تشكيل لجنة المناظرات الرئاسية في عام 1987.