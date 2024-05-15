الأربعاء 15 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

المقاولون يحدد مواعيد اختبارات الناشئين

المقاولون
المقاولون

أعلن نادى المقاولون موعد انطلاق اختبارات الناشئين لكرة القدم موسم 2024-2025 للكشف عن مواهب جديدة .
وكشف قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب برئاسة الكابتن يسري عبد الغني موعد الاختبارات بداية من السبت 25 مايو الجاري في الساعة 8:00 صباحا.

وتبدأ الاختبارات في تمام الساعة الثامنة صباحًا على ملاعب قطاع الناشئين بمقر النادي بمدينة نصر القاهرة.

المواعيد:


الأيام ( السبت , الأثنين , الاربعاء )
مواليد البراعم (2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017 )

أيام ( الأحد , الثلاثاء , الخميس )
ناشئين مواليد ( 2007 , 2008 , 2009 , 2010 , 2011 )
تقام الاختبارات في مقر النادي بمدينة نصر بالقاهرة على أن يتم تحديد موعد اختبارات مواليد 2005 بعد انتهاء الامتحانات.

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