بمناسبه اليوم العالمي للأسر .. المرأة الجديدة "تطالب بتعديل قوانين الاحوال الشخصية

بمناسبة اليوم العالمي للأسرة أصدرت مؤسسة المرأة الجديدة بيان لها اليوم قالت فيه، في اليوم العالمي للأٌسر علينا أن نفكر في أهمية تحقيق المساواة داخل الأسرة، وعلى قدرة النساء على اتخاذ القرار بغض النظر عن شكل العلاقة بين الزوج والزوجة، سواء كانت قائمة أو تم انتهائها بالانفصال أو بوفاة الزوج.

تعديل قوانين الأحوال الشخصية

وأضاف البيان : تعاني كثير من النساء، بعد وفاة الزوج خاصة في الأرياف، نتيجة الأوضاع المعقدة والخاصة بمكانة ووضع الجد والعم تحديدًا_من قدرتها على اتخاذ القرار في الأسرة، خاصة في حال وجود أبناء قٌصّر.

لذا فإن قوانين الولاية والوصاية على الأبناء تحتاج إلى إعادة النظر والتغيير، لحماية الأبناء والأطفال، وكذلك حماية النساء من التعنت الاجتماعي والثقافي والقانوني الذي تتعرض له من كل الأطراف المحيطة بها بعد وفاة زوجها.

وطالب البيان بتعديل قوانين الأحوال الشخصية لضمان المساواة، ولحماية النساء القانونية داخل منظومة الزواج مع الأخذ في الاعتبار أن المصلحة الفضلى دائما للأطفال.