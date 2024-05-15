الأربعاء 15 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

بمناسبه اليوم العالمي للأسر .. المرأة الجديدة "تطالب بتعديل قوانين الاحوال الشخصية

اليوم العالمي للأسرة
اليوم العالمي للأسرة

بمناسبة اليوم العالمي للأسرة أصدرت مؤسسة المرأة الجديدة بيان لها اليوم  قالت فيه، في اليوم العالمي للأٌسر علينا أن نفكر في أهمية تحقيق المساواة داخل الأسرة، وعلى قدرة النساء على اتخاذ القرار بغض النظر عن شكل العلاقة بين الزوج والزوجة، سواء كانت قائمة أو تم انتهائها بالانفصال أو بوفاة الزوج. 

تعديل قوانين الأحوال الشخصية

 وأضاف البيان : تعاني كثير من النساء، بعد وفاة الزوج خاصة في الأرياف، نتيجة الأوضاع المعقدة والخاصة بمكانة ووضع الجد والعم تحديدًا_من قدرتها على اتخاذ القرار في الأسرة، خاصة في حال وجود أبناء قٌصّر. 

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"قضايا المرأة" تقيم مائدة حوار حول قوانين الأحوال الشخصية محافظة سوهاج

لذا فإن قوانين الولاية والوصاية على الأبناء تحتاج إلى إعادة النظر والتغيير، لحماية الأبناء والأطفال، وكذلك حماية النساء من التعنت الاجتماعي والثقافي والقانوني الذي تتعرض له من كل الأطراف المحيطة بها بعد وفاة زوجها.

  وطالب البيان  بتعديل قوانين الأحوال الشخصية لضمان المساواة، ولحماية النساء القانونية داخل منظومة الزواج مع الأخذ في الاعتبار أن المصلحة الفضلى دائما للأطفال. 

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"قضايا المرأة"  تقيم ورشة تدريبية  حول قانون الأحوال الشخصية الجديد

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الجريدة الورقية