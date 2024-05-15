رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية في أول أيامها

تفقد الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الأربعاء، امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية في أول أيامها، حيث أدى طلاب الشهادة الابتدائية الامتحان في مادة القرآن الكريم، بينما أدى طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان في مادتي الفقه والنحو.

وشدد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية خلال تفقده لجنة معهد فتيات الكويتي والتي تضم ثلاثة معاهد( فتيات الكويتي- فتيات البخاري- فتيات الغد المشرق) ولجنة معهد بنين آل كليلة والتي تضم ثلاثة معاهد( بنين آل كليلة- بنين البخاري- بنين الغد المشرق) على ضرورة توفير كل سبل الراحة للطلاب، حتى يتمكنوا من أداء امتحاناتهم على أكمل وجه، وبسؤاله عن الامتحانات أجاب الطلاب أنها في مستوى الطالب المتوسط.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الابتدائية ١٨٥٩٠٨ طالب وطالب، وعدد المتقدمين للشهادة الإعدادية ١٧٨٠١٤ طالب وطالبة، وتبدأ امتحانات الشهادة الابتدائية من يوم الأربعاء الموافق ١٥/٥/٢٠٢٤ وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق ٢١/٥/٢٠٢٤، بينما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الأربعاء الموافق ١٥/٥/٢٠٢٤ وتنتهي يوم الأربعاء الموافق ٢٢/٥/٢٠٢٤.

وكيل الأزهر ورئيس قطاع المعاهد يتفقدان التصفيات النهائية لمشروع تحدي القراءة

وكان تفقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، التصفيات النهائية لمشروع تحدي القراءة للموسم الثامن على مستوى الجمهورية لطلاب الأزهر، والتي تستمر على مدار يومين، حيث تتنافس ٢٧ منطقة بواقع طالبين من كل منطقة أحدهما من ذوي الهمم، لاختيار عشرة طلاب وثلاثة من ذوي الهمم.

وأوضح الدكتور الضويني أن الأزهر حريص على مشاركة طلابه في المحافل والمسابقات العلمية والثقافية، مشيرا إلى أن مشروع تحدي القراءة العربي يعمل على تغيير الصورة النمطية ويحفز الجميع على القراءة، ويعد خطوة مهمة في بناء وعي أبناء الوطن العربي.

المشروع عمل على تحفيز الطلاب على القراءة وإتقان اللغة العربية

وبيّن وكيل الأزهر أن هذا المشروع عمل على تحفيز الطلاب على القراءة وإتقان اللغة العربية والتي يسعى الأزهر للحفاظ عليها، مضيفا أن الأزهر لم يكتفِ بالمشاركة؛ بل عمل على اكتشاف النوابغ وتنمية مواهبهم، مشيدا بجهود دولة الإمارات العربية الشقيقة في دعمها للقُراء وحثهم على القراءة.

من جانبه بيّن الشيخ أيمن عبدالغني، أن مشروع تحدي القراءة العربي مر بأربع تصفيات، البداية من المعاهد والتي ترشح الطلاب المتميزين، والتصفية الثانية تكون على مستوى الإدارات التعليمية، بينما التصفية الثالثة تكون عن طريق المناطق، والتي ترشح طالبين أحدهما من ذوي الهمم، ثم التصفية النهائية والتي نحن بصددها والتي يتم من خلالها ترشيح الطالب صاحب المركز الأول للمشاركة باسم الأزهر بالإمارات.

وأوضح رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أنه شارك في مشروع تحدي القراءة أكثر من ٢ مليون طالب من جميع المراحل التعليمية( الابتدائي- الإعدادي- الثانوي)، من أكثر من ٩ آلاف معهد، مبينا أن المستويات كل عام في تزايد وهو دليل على نجاح هذا المشروع المهم.

وكيل الأزهر ورئيس المعاهد يجتمعان برؤساء المناطق للوقوف على استعدادات الامتحانات

وكان اجتمع الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الخميس، برؤساء المناطق؛ للوقوف على استعدادات الامتحانات النهائية لصفوف النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي.

وأكد الدكتور الضويني أن الأزهر لا يدير عملية تعليمية فحسب؛ بل يحمل رسالة الإسلام، فالكل مسؤول عن تأدية هذه الرسالة، فنحن نحتاج إلى تخريج جيل يحمل هذه الرسالة ويؤديها كما يجب أن تكون، فمستقبل الدعوة يوجب علينا أن يقوم كل واحد منا بدوره على الوجه الأكمل.

وأشاد الدكتور الضويني بالجهود المبذولة من رؤساء المنطقة في الامتحانات خلال الفصل الدراسي الأول، مطالبا ببذل المزيد من الجهد خلال الفصل الدراسي الثاني، لانتهاء العام على أفضل وجه.

من جانبه أكد الشيخ أيمن عبدالغني، أنه لابد من تنفيذ التعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية بشأن الامتحانات والالتزام بها، كما أكد ضرورة الوقوف على التجهيزات النهائية للامتحانات، وضرورة المتابعة للامتحانات طوال فترة انعقادها، لضبطها وخروجها بشكل يخدم مصلحة طلابنا ويوفر لهم البيئة المناسبة للتفوق والاجتهاد.