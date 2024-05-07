رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد لجان منطقة قنا

تفقد فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الثلاثاء، معهد فتيات قنا النموذجي؛ وذلك للاطمئنان على انتظام سير أعمال الامتحانات بالمعهد، وذلك بحضور الشيخ تاج الدين أبوالوفا، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة قنا الأزهرية، وفضيلة الشيخ خليفة محمد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، والشيخ صلاح مبارك وكيل المنطقة.

وأكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ضرورة التزام الجميع بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، وتوفير المناخ الملائم للطلاب خلال أداء الامتحان، وناقش فضيلته الطالبات حول مستوى الامتحان، وتأكد من وضوح الأسئلة وأنها من داخل المقرر الدراسي وفي مستوى الطلاب.

وأدى طلاب القسم العلمي الامتحان في مادتي البلاغة والهندسة، بينما أدى طلاب القسم الأدبي الامتحان في مادتي البلاغة والمنطق.

وعلى صعيدا اخر، قام الدكتور نجم أحمد على مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بقنا، اليوم الثلاثاء بجولة ميدانية لعدداً من مدارس التعليم الفني بادارة قنا التعليمية، وذلك لمتابعة تنفيذ خطة الوزارة في التحقق الخارجي لمدارس التعليم الفني المطبقة لمنظومة الجدارات بمحافظة قنا.

حيث تفقد الدكتور نجم مدرسة قنا الثانوية الفنية الصناعية بنات ومدرسة قنا الثانوية الفنية التجارية بنات ومدرسة التجارة الثانوية الفنية المشتركة بالرياح لمتابعة سير عملية التحقق، وذلك لتيسير أي عقبات قد تواجه المحققين الخارجين، وذلك وفقاً لخطة وزارة التربية والتعليم في تطبيق منظومة الجدارات بمدارس التعليم الفني بمحافظة قنا .

يأتى ذلك بهدف متابعة فعالية التحقق الداخلي بالمدارس الفنية المطبق بها منهجية الجدارات، وتنفيذاً للائحة التقييم والتحقق المعدلة والمعتمدة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

من ناحية أخرى قدم عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمال قنا، التهنئة للعاملين الاقباط بديوان الإدارة، بمناسبة عيد القيامة المجيد، وأعياد الربيع، سائلا الله تعالي أن يعيد مثل هذه المناسبات علي مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات، ويديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والاستقرار وأن تحمل الأيام المقبلة، مزيداً من التقدم والرخاء، تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

جاء ذلك خلال تفقده، اليوم الثلاثاء، أقسام ومكاتب الديوان العام، يرافقه محمد فتحي المرواني رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام، والمهندس عطالله المدير العام بالتعليم الفني، و عنتر حسن عبد اللاه مدير المتابعة وتقويم الأداء، وأحمد فراج رئيس قسم الأمن.

من جهتهم، أعرب العاملون بديوان عام الإدارة، عن تقديرهم لهذه اللفتة الطبية، التي يحرص عليها مدير عام الإدارة، في المناسبات و الأعياد الدينية والقومية، وما لها من مردود إيجابي على الجانبين الإنساني والاجتماعي، وبما ينعكس على معدل الأداء ومنظومة العمل، مؤكدين أهمية وضرورة التفاني وبذل مزيد من الجهود من أجل تقديم أفضل خدمة للمواطنين.