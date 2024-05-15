الاحتشام يعكس جمال يسرا وسعر صادم للفستان في مهرجان كان

تحرص النجمة يسرا على المشاركة في فعاليات مهرجان كان السينمائي، ولفتت الأنظار في دورته الـ 77 بفستان محتشم يعكس أنوثتها، ونشرت بعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، لتسرق قلوب محبيها بإطلالتها المميزة وثمن فستانها الذي أثار دهشة الجمهور.

الفنانة يسرا

وتألقت يسرا هذا العام بفستان ساحر باللون الذهبي اللامع، من توقيع المصمم اللبناني طوني ورد، وأظهرت ثقتها وأناقتها بشكل استثنائي من خلال تصميم الجزء العلوي من الفستان المصنوع من الشيفون، مع بطانة بصيحة الكب، والمُطرز بالفصوص والترتر اللامع باللونين الذهبي والفضي، مع كمين منفوخين، لينسدل بالجزء السفلي على هيئة تنورة منفوشة مرصعة أيضاً بالفصوص اللامعة، واختارت معه كلاتش صغيرة باللون الأسود، وبلغ سعر الفستان 8700 دولار، أي ما يعادل 410 ألف جنيه مصري.

وتزينت النجمة يسرا بمجوهرات جذابة ومرصعة بالألماس، ضمت أقراط طويلة تتدلى من أذنيها وخاتمين، مع إسورة كبيرة الحجم في اليد اليمنى.

وظهرت يسرا بتصفيفة شعر بسيطة، تاركة خصلاتها البنية القصيرة تتدلى على الجانبين بصيحة الويفي الناعم، وثبتت غرتها على أحد الجانبين ورفعت أطرافها قليلًا بشكل جذاب.

الفنانة يسرا

ووضعت يسرا مكياج ناعم مستوحى من الألوان الترابية، فحدتت ملامحها بالكونتور والهايلايتر، وزينت وجنتيها ببلاشر باللون البني، كما إختارت ظلال العين بدرجات البني المدمجة مع النود، بالإضافة للماسكرا؛ لتحصل على عينين واسعتين ورموش أكثر طولًا وكثافة، كما اختارت أحمر شفاه باللون النود؛ ليتماشى مع لون بشرتها وفستانها.

يسرا تسير على خطى مارلين مونرو بفستان من الخمسينات

وظهرت الفنانة يسرا من قبل بلوك شبهها البعض بإطلالة مارلين مونرو، مرتديه فستان أسود مُجسم بقصة الميرميد الذي يبرز جمال الجسم ويعكس أنوثتها، فتميز بياقة كبيرة وعريضة من الخلف مزينة بكشاكش من نفس قماشة ونسقت معه قفازات طويلة متعددة الطيات من الشيفون الأسود؛ مما عكس أناقتها وجمالها.

وبلغ سعر الفستان 5500 درهم، أي ما يقرب من 50 ألف جنيه مصري، وتزينت بمجموعة من المجوهرات الذهبية الراقية، فضمت أقراط طويلة مستوحاه من جلد الثعبان باللون الذهبي والبرتقالي، وعقد قصير ملتف حول العنق؛ ليضيف لمسه جذابة وراقية للفستان.

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت الفنانة يسرا تصفيفة شعر مميزة، فإعتمدت صيحة الشعر المبلل، وتركته يتدلى من الخلف بشكل ناعم وجذاب.

ووضعت يسرا مكياجًا ساحرًا، فإعتمدت الرموش الصناعية الكثيفة، وأضافت لمسة من الجليتر اللامع كظلال للعين، وزينت وجنتيها ببلاشر باللون البني، كما اختارت أحمر شفاه باللون الأحمر المائل للبرتقالي.