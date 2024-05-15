أعلن الكابتن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لنادي بلدية المحلة، عن تشكيل فريقه أمام فاركو في المباراة، المقرر إقامتها على ستاد حرس الحدود، في مساء اليوم بالجولة الثالثة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق صافرة مباراة بلدية المحلة أمام فاركو في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الأربعاء علي ستاد حرس الحدود.

تشكيل بلدية المحلة لمواجهة فاركو بالدوري

حراسة المرمى: أحمد حسين.

الدفاع: هشام حافظ – محمد رجب – نور الزمان الزموري – أحمد رضا.

الوسط: محمد أميسي - ماجد هاني – أحمد عتمان – إينوك بنجامين.

الهجوم: حسام أشرف – وحيد محسن.

وتذاع المباراة مباشرة عبر قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للدوري المصري الممتاز.

بلدية المحلة وفاركو

ويدخل بلدية المحلة المباراة سعيا لتحقيق نتيجة إيجابية بعد الخسارة في أربع مباريات متتالية بعد الهزيمة من سموحة 4-0 وأمام زد 3-0 وأمام الاتحاد السكندري 2-1 وضد الأهلي 2-1.

بينما يدخل فاركو اللقاء منتشيا بعد الفوز علي الجونة بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية، كما يأمل لاعبي أحمد خطاب في تحقيق الفوز الثاني علي التوالي لتحسين وضع الفريق في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري.