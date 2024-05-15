رئيس جامعة قناة السويس ورئيس مجلس إدارة شركة الزراعات المحمية يتبادلان الدروع

استقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس- اليوم الأربعاء الموافق 15 مايو - اللواء صالح فؤاد رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للزراعات المحمية.

حضر اللقاء اللواء محمد عز الدين مصطفى مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للزراعات المحمية للشئون القانونية، والعميد أيمن محمد محمود رئيس فرع التخطيط، والدكتورة نهلة أحمد المغاوري من مركز البحوث الزراعية واستشاري الشركة الوطنية للزراعات المحمية.

ومن جامعة قناة السويس شارك في اللقاء الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد يس عميد كلية الزراعة، والدكتور محمد وصفي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

هذا وأكد الدكتور ناصر مندور أن اللقاء يأتي في إطار التعاون البنّاء والمثمر بين جامعة قناة السويس وبين جميع المؤسسات الوطنية بشكل عام والمؤسسة العسكرية وقواتنا المسلحة الباسلة بوجه خاص، لافتاً إلى أن الجامعة تحرص على تعريف طلابها بالمشروعات القومية التي تمت أو يجري تنفيذها على أرض الواقع وتعريفهم بدورها في إحداث التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030 من خلال تأهيل الطلاب والخريجين لمواكبة متطلبات سوق العمل، وإعداد جيل قادر على المنافسة المحلية والإقليمية.

ومن جانبه - أوضح اللواء صالح فؤاد أن الشركة الوطنية للزراعات المحمية تؤدي دورًا بارزًا في توفير فرص عمل لشباب الخريجين والعمالة الزراعية مع تدريبهم ورفع كفاءتهم لإيجاد كوادر مؤهلة للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة فى مجال الزراعات المحمية، مشيراً إلى أن الشركة الوطنية للزراعات المحمية هي المسئولة عن تنفيذ المشروع القومي للصوب الزراعية، والذى يُعد الأكبر في مجال الصوب الزراعية بمنطقة الشرق الأوسط؛ حيث يستهدف إنشاء 100 ألف فدان من الصوب الزراعية المحمية؛ بهدف المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وتعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة للأنشطة الزراعية؛ لافتاً إلى أن المشروع يمتلك 5104 بيت زراعى موزعة على 5 قطاعات تشمل: قطاع محمد نجيب - أبوسلطان - العاشر من رمضان - الامل ومنها البيوت الزراعية التقليدية، والبيوت الزراعية متوسطة التكنولوجيا، والبيوت الزراعية عالية التكنولوجيا، كما يتميز المشروع بقرب مواقعه الموانئ مثل قرب قطاع محمد نجيب من ميناء الإسكندرية والدخيلة ومطار برج العرب والطرق الرئيسة؛ الأمر الذي يسهل نقل المنتج وتوزيعة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب.

وأكد اللواء صالح فؤاد خلال لقاءة بالخريجين على أن الشركة تنفذ عدد من المشروعات الواعدة فى مجال زراعة التوت الأزرق والشركة بصدد إنشاء معامل زراعة أنسجة وتكنولوجيا حيوية وأيضاً تنفذ الشركة مشروع عن إنتاج تقاوى الأساس

وفي ختام اللقاء - قدم الدكتور ناصر مندور درع جامعة قناة السويس إلى اللواء أركان حرب صالح فؤاد رئيس مجلس إدارة شركة الزراعات المحمية

مُقدماً الشكر والتقدير لمؤسستنا العسكرية، مُثمناً دورها المحوري في كافة الميادين.

كما قدم اللواء صالح فؤاد درع شركة الزراعات المحمية إلى الدكتور ناصر مندور شاكراً حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

جاءت الزيارة بالتزامن مع تنظيم كلية الزراعة جامعة قناة السويس لندوة تعريفية عن الشركة الوطنية للزراعات المحمية بقاعدة "محمد نجيب" العسكرية ببرج العرب بالإسكندرية، تعرف الطلاب خلالها على أحدث الأساليب الزراعية المطبقة داخل المزارع التابعة للشركة من إنتاج للبذور وخدمة للمحاصيل الزراعية وريها وتسميدها بأحدث الطرق والألآت الزراعية التي من شأنها تعظيم الإنتاج وتحقيق أعلى فائدة؛ بما يؤدي إلى توفير السلع والمنتجات الغذائية لسد الفجوة الغذائيـــة المحلية من خلال إنتاج وتوفير أصناف الخضـــر بجودة عالية وأسعار مناسبة مع زيادة حجم الشراكة المصرية في الأسواق الخارجية؛ من خلال إتاحة مميزات تسويقية جديدة بغرض زيادة الدخل القومي وتحقيق الأمن الغذائي المصري.

وعلى هامش اللقاء تم الموافقة على تفعيل برامج التدريب الميدانى والصيفى لكلية الزراعة ، كما تم تسليم أوراق عدد 84 خريج من كلية الزراعة وعدد 4 خريجين من كلية التجارة وخريج واحد من كلية الهندسة تمهيداً لتعينهم بالشركة.

حضر الندوة 105 طالب وطالبة من كلية الزراعة.

كما أعرب اللواء صالح فؤاد - خلال الندوة- عن اعتزازه وتقديره لجامعة قناة السويس وجميع منسوبيها وسعادته البالغة بطلاب كلية الزراعة؛ مؤكداً أن هؤلاء الشباب هم مستقبل مصر وسواعدها لبناء الجمهورية الجديدة.