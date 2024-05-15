عادل إمام .. المتحدة تحتفل بعيد ميلاد الزعيم على أغنية "حادي بادي أنا فنان عبقري مش عادي"

حرصت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على الاحتفال بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام الـ 84، من خلال فيديو مجمع لأبرز مشاهد الزعيم من أعماله الفنية المختلفة، على أغنية "حادي بادي أنا فنان عبقري مش عادي"، التي غناها كتتر مسلسل "الفنان والهندسة"، من بطولته.

وتصدر الزعيم عادل إمام تريند جوجل، وذلك بعدما احتفل بعيد ميلاده الـ84.



وقررت الفنانة والمنتجة المصرية، إسعاد يونس، إعادة الزعيم إلى صالات السينما وذلك من خلال شركتها.

وجاء إعادة فيلم عادل إمام لشاشات السينما داخل مصر، وفي الدول العربية، في إطار استراتيجية جديدة تهدف إلى الاحتفاء بأيقونات فنية لها تاريخ عظيم في مصر والعالم العربي.

كما أن الاحتفاء بميلاد عادل إمام يعتبر تكريما متواضعًا لقامة سينمائية عربية في القرن العشرين، مشيرا إلى أن الاحتفالية التي ستقام على شرفه سيحضرها أبطال الفيلم، إضافة إلى عدد من النجوم.

ومن المقرر عرض فيلم "زهايمر" في جميع دور العرض في مصر والدول العربية ابتداءً من 17 مايو/أيار الحالي، حتى تتمكن الأجيال الجديدة من مشاهدة أحدث أعمال الزعيم السينمائية.

زهايمر

يعتبر فيلم "زهايمر"، الذي عرض عام 2010، يعتبر آخر أفلام الزعيم، قبل إعلان اعتزاله فنيًا.

وشارك في بطولة العمل العديد من النجوم، أبرزهم: فتحي عبد الوهاب، وأحمد رزق، ورانيا يوسف، ونيللي كريم.

ولد الزعيم عادل إمام يوم 17 مايو عام 1940، وهو واحدا من أهم وأشهر الفنانين الذي أنجبتهم مصر على مدار عصور طويلة، فهو النجم الأول سينمائيا ودراميا ومسرحيا، وخلال مشوار فني استمر لأكثر من 50 عاما قدم ما يقرب من 160 عملا فنيا متنوعا.

ومن أشهر أعماله الدرامية: "عوالم خفية، فلانتينو، مأمون وشركاه، عفاريت عدلي علام، أستاذ ورئيس قسم، فرقة ناجي عطا الله، العراف" وغيرها من الأعمال.

أما عن أشهر أعماله السينمائية: "زهايمر، حسن ومرقص، مرجان أحمد مرجان، عمارة يعقوبيان، التجرية الدنماركية، عريس من جهة أمنية، هاللو أمريكا، أمير الظلام، النوم في العسل، بخيت وعديلة، الإرهابي، طيور الظلام، المنسي، اللعب مع الكبار، شمس الزناتي، حنفي الأبهة، الإرهاب والكباب، جزيرة الشيطان، النمر والأنثي، الإنس والجن، سلام يا صاحبي، خلي بالك من عقلك، وغيرها من الأعمال السينمائية الناجحة.