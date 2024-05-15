وفاة محامٍ داخل محكمة بنها أثناء ترافعه عن متهم في قضية

توفى قبل قليل محام شاب إثر تعرضه لأزمة قلبية أثناء تواجده داخل محكمة بنها بمحافظة القليوبية ، لحضور ومتابعة إحدى جلسات القضايا وتم نقله إلى مستشفى بنها الجامعي.

وأكد شهود عيان أن المحامى محمود مجدى ، سقط على الأرض فجأة ، ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل أن يتمكن المسعفون من التعامل معه.



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وذكرت التحريات الأولية لدى الشرطة أنه أثناء تواجده داخل محكمة بنها لمتابعه أحد جلسات القضايا المنظورة أمام المحكمة، أصيب بسكتة قلبية وسقط على الأرض، وتم نقله إلى مستشفي بنها الجامعي ولفظ أنفاسه الأخيرة.



وأبلغ الأمن الموجود لتأمين محكمة بنها غرفة العمليات بالواقعة، وسقوط شخص على الأرض داخل المحكمة، وتم نقله لمستشفي الجامعي.



يذكر أن المحامى المتوفى متزوج ولديه 3 أطفال صغار، ومقيم قرية المريج مركز شبين القناطر.

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