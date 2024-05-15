في عهد الرئيس السيسي.. مساجد آل البيت نجوم تتلألأ في سماء مصر

شهدت محافظة القاهرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي طفرة غير مسبوقة في التطوير والقضاء على العشوائيات وإنشاء مدن ومشروعات جديدة في شرق وغرب القاهرة ولكن كان نصيب الأسد في هذا التطوير لمساجد آل البيت إذ شهدت تطويرا غير مسبوق؛ ولم يعتمد التطوير على طلاء المساجد من الخارج كما كان يحدث من قبل ولكن تطوير حقيقي على يد متخصصين، اعتمد على الاهتمام بالجوهر للحفاظ على بيوت الله وحتى تظل القاهرة مدينة الألف مئذنة هي المدينة الأهم بين مدن العالم الإسلامي لكثرة مآذنها وتعدد أشكالها واختلاف طرزها؛ لذلك كان هناك حرص من القيادة السياسية في الحفاظ على هذا التاريخ .

وفي هذا التقرير ترصد "بوابة الوفد" تفاصيل تطوير مساجد "آل البيت" وكيف تحولت إلى نجوم تتلألأ في سماء مصر في عهد الرئيس السيسي بعد أن عانت من الإهمال لسنوات طويلة ولم يطولها التطوير الحقيقي.

خريطة تطوير مساجد آل البيت

تشمل خريطة تطوير مساجد آل البيت التي تأتي تحت اسم "في رحاب آل البيت" مساجد الإمام الحسين رضي الله عنه، والسيدة فاطمة النبوية، والسيدة رقية، والسيدة سُكَينة، والسيدة حورية فى بنى سويف، سيدنا على زين العابدين، والسيدة زينب، والسيدة نفيسة.

مسجد الإمام الحسين

(إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ)، وهذه الاية الكريمة تؤكد على ثناء الله سبحانه وتعالى على عمار المساجد لذلك كان هناك أهتمام وأضح وصريح من الرئيس السيسي في وضع خطة لتطوير مساجد آل البيت وكان مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه هو أول محطات التطوير التي بدأتها الدولة المصرية، فكان افتتاحه في شهر إبريل من العام الماضي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رفقة سلطان البهرة، وشملت عملية التطوير أرجاء المسجد من أرضيات وحوائط وأسقف، كذلك معالجة الأساسات والتربة المحيطة بالمسجد، وتحديث كافة الأنظمة من الكهرباء والمياه والصرف والتكييف وأنظمة المراقبة بالكاميرات، وأنظمة الإنذار ومكافحة الحريق، وتزويد المسجد داخليا وخارجيا بأحدث أنظمة الصوت، وكذلك تطبيق أعلى معايير النظافة المعمول بها عالميًا والتي تساهم في الحد من انتشار الأوبئة والأمراض وتحافظ على الصحة العامة.

رفع كفاءة شارع الأشراف بقيع مصر

وكان هناك اهتمام كبير أيضا من الدولة برفع كفاءة شارع الأشراف الذي يضم مسجد السيدة نفسية وعدد من المساجد والأضرحة منها قبة الأشرف خليل بن قلاوون ومسجد السيدة سكينة والسيدة رقية ومقام ينسب إلى ابن سيرين مفسر الأحلام، وضريح شجرة الدر بجانب البنايات الاثرية الموجودة والتي تمثل طرزاً متنوعة من فنون العمارة الإسلامية، وشهد الشارع تطويرًا كبيرًا للبنية التحتية به عن طريق إحلال وتجديد شبكات المياه والصرف الصحي ورصف الأرضيات بالبازلت وتنفيذ نظم إضاءة تراثية وطلاء واجهات الوحدات السكنية بألوان موحدة بالإضافة إلى تطوير الآثار والمساجد والأضرحة الموجودة علي أعلى مستوي طبقا للمواصفات العالمية .

رفع كفاءة مسجد السيدة نفيسة

وشهد شارع الاشراف ايضا تطوير ورفع كفاءة مسجد السيدة نفيسة والذي يعد من أهم المساجد والمزارات الإسلامية في مصر ، واشتملت أعمال التطوير على تطوير مقصورة المسجد، والضريح والمنطقة المحيطة، وكذلك رفع كفاءة الميدان وكافة الشوارع المحيطة بالمسجد والمؤدية له، وكذلك زيادة المسطحات الخضراء وترميم كافة المباني المحيطة بالمسجد وتمتد أعمال التطوير من سور مجرى العيون والفسطاط والسيدة عائشة والسيدة نفيسة ومصر القديمة حتى مسجد سيدنا الحسين .

مسجد السيدة زينب

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مسجد السيدة زينب بمصر القديمة، بعد ترميمه، بحضور السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، وتطوير الذي حدث للمسجد أبهر الجميع، وبرز الذوق الرفيع من خلال الاهتمام بكافة التفاصيل من الألوان المبهرة وتطوير الساحة الخارجية والحوائط وغيرها من تطوير حدث على أعلي مستوي وطبقا للمواصفات العالمية، ويحتل مسجد السيدة زينب مكانة كبيرة في قلوب المصريين، خاصة من مريدي آل البيت بزيارة المسجد، كدليل منهم على محبتهم للنبي محمد عليه الصلاة والسلام وآل بيته الكرام، ليكون درة تاج مساجد آل البيت بالقاهرة.