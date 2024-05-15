غني بالفيتامينات ومفيد للدايت| طريقة عمل خضار سوتية بزيت الزيتون

خضار سوتيه من الوصفات الصحية التي يمكنك إعدادها كوجبة غنية بالفيتامينات والمعادن الهامة للجسم، وفيما يلي نقدم لك طريقة عملها بزيت الزيتون وفلفل ألوان.

خضار سوتيه

طريقة عمل خضار سوتية

المكونات

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

1 بصلة متوسطة الحجم، مقطعة إلى شرائح رقيقة

2 فصوص ثوم مفرومة

1 بروكلي مقطع إلى قطع صغيرة

2 جزر مقشرة ومقطعة إلى شرائح رقيقة

1 فلفل أحمر مقطع إلى شرائح رقيقة

1 فلفل أصفر مقطع إلى شرائح رقيقة

ملح وفلفل حسب الذوق

طريقة عمل خضار سوتية

لعمل خضار سوتية ..سخن زيت الزيتون في مقلاة كبيرة على نار متوسطة.

أضف البصل والثوم إلى المقلاة وقلبهما حتى يصبحان طريين وشفافين.

أضف البروكلي والجزر إلى المقلاة وقلبها لمدة 5 دقائق حتى تصبح الخضار متساوية النضج. قد تحتاج إلى إضافة قليل من الماء إذا كانت الخضار تلتصق بالمقلاة.

أضف شرائح الفلفل الأحمر والفلفل الأصفر واستمر في قلبها لمدة 3-4 دقائق حتى تصبح الخضار طرية ومتساوية النضج.

قم بتتبيل الخضار بالملح والفلفل حسب الذوق.

فوائد تناول زيت الزيتون

يساعد في الحفاظ على وزن صحي وزيادة مضادات الأكسدة

على الرغم من أن زيت الزيتون يمكن أن يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية، إلا أنه يساعد في الحفاظ على السعرات الحرارية، وبالتالي يساعد في الحفاظ على اللياقة البدنية. وتشير الدراسات إلى أن الاستهلاك العالي لا يؤدي إلى زيادة الوزن، وفي الواقع يمكن أن يؤدي في بعض الأحيان إلى فقدان الوزن وزيادة عدد مضادات الأكسدة ، خاصة عندما يتم دمجه مع نظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي.

فوائد زيت الزيتون في الوقاية من السرطان

يحتوي زيت الزيتون على مضادات الأكسدة التي تقلل من آثار الأكسدة للجذور الحرة، والتي يعتقد أنها المحرك الرئيسي للسرطان. كما أن المركبات الموجودة في زيت الزيتون يمكن أن تقاوم الخلايا السرطانية. ومع هذا، فإن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد ما إذا كان زيت الزيتون يقلل في الواقع من خطر الإصابة بالسرطان.

فوائد زيت الزيتون كمضاد للالتهاب

يمكن أن يقلل زيت الزيتون البكر من الالتهاب نظراً لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تمتلك التأثيرات الرئيسية المضادة للالتهابات. ويعمل الأوليوكانثال الموجود في زيت الزيتون كمضاد للأكسدة، وهو ذو تأثير مماثل للإيبوبروفين. كما أن مضادات الأكسدة في زيت الزيتون يمكن أن تمنع بعض الجينات والبروتينات التي تسبب الالتهاب.

يمنع السكتات الدماغية

بسبب الدهون الأحادية غير المشبعة، يساعد زيت الزيتون في تقليل فرصة الإصابة بالسكتات الدماغية، حيث تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يدمجون زيت الزيتون في طعامهم يمكن أن يقل لديهم بنسبة تصل إلى 41٪ فرصة الإصابة بالسكتة الدماغية.

علاج وتقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2

أظهرت دراسة أنه في البالغين الأصحاء أن استهلاك زيت الزيتون يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، وأظهر استهلاك زيت الزيتون اليومي علامات تحسن التمثيل الغذائي للجلوكوز لدى البالغين الذين يعانون بالفعل من المرض.