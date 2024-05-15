حبس مراهق دهس طبيبة بيطرية في القاهرة

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس حكماً بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 1000 جنيه على مراهق قام بدهس طبيبة بيطرية بسيارته في منطقة التجمع الخامس.

تعرضت الطبيبة البيطرية، فتاة في العشرينيات من عمرها، لحادث أليم خلال سيرها في شارع التسعين بمنطقة التجمع الخامس، بعد انتهائها من عملها في عيادة الطب البيطري.

أسفر الحادث عن إصابة الطبيبة بنزيف حاد في المخ وكسور شديدة وفقدان في الوعي، وذلك بعد أن اصطدمت بها سيارة يقودها شاب يدعى “عبد الله أ ”، يبلغ من العمر 18 عامًا.

كشفت التحقيقات أن عبد الله كان يقود سيارته في سباق مع صديق له على الطريق السريع بحي التجمع الخامس، وفقد السيطرة على السيارة ما أدى إلى دهس الطبيبة.

أدانت المحكمة المتهم بالدهس غير العمدي مع السرعة الزائدة، وحكمت عليه بالحبس سنة مع شغل وكفالة 1000 جنيه، وإلزامه بدفع المصاريف وإحالته إلى المحكمة المختصة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط محتالان تخصصا في تزوير المحررات الرسمية احيل المتهمان للنيابة العامة الت باشر التحقي.

كانت قد أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - الأحوال المدنية) قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بالإسكندرية) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فـى تزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما (14 خاتم شعار جمهورية "مزورين" منسوب صدورهم لجهات حكومية مختلفة - 2 أكلاشيه "بأسماء أشخاص مُحددة"- عدد من صور وشهادات ومستندات وأوراق مزورة ومعدة للتزوير منسوبة لجهات مختلفة - الأجهزة والأدوات المستخدمة فـى التزوير – عدد من المستندات الخاصة بعملائهما - 10 هواتف محمولة "بفحصهما فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى").. وإعترفا بإرتكابهما وقائع التزوير بإستخدام الأجهزة والأدوات المضبوطة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.