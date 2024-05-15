الأربعاء 15 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس جامعة سمنود التكنولوجية ونائبه يزوران مصانع للغزل والنسيج  بالمحلة

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

زار الدكتور منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية يرافقه الدكتور  السيد العجوز نائب رئيس الجامعة أحد مصانع الغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

جاء ذلك فى إطار سعى جامعة سمنود التكنولوجية لربط التعليم التكنولوجى بسوق العمل وبناء على توجيهات الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى بتوفير التدريب الميدانى لطلاب الجامعات التكنولوجية.

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أهم المصانع لصناعة العزل والنسيج

 وأثناء الزيارة تم تفقد المصانع التى تعد أحد أهم المصانع لصناعة العزل والنسيج والتى تشمل العديد من الماكينات المتطورة فى صناعة الغزل بطاقة إنتاجية كبيرة.

واستمع قيادات جامعة سمنود التكنولوجية لشرح وافى عن عمليات التشغيل والتصنيع والتى يعمل بها ١٥٠ فرد من كافة التخصصات وتم مناقشة إمكانية عقد بروتوكول  تعاون بين الجامعة والمصنع لتدريب الطلاب. 

 وصرح الدكتور منتصر دويدار بأن هذه الزيارات تأتى فى إطار توثيق الصلة بين الجامعة والمصانع والشركات والمؤسسات للوقوف على متطلبات سوق العمل ورصد أحدث المعدات فى الصناعة ، والعمل على عقد اتفاقيات لتدريب الطلاب بالمصانع المختلفة.

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 الجامعات التكنولوجية الحكومية

وجدير بالذكر أن جامعة سمنود هى إحدى الجامعات التكنولوجية الحكومية ويوجد بها عدد من البرامج التى تخدم محافظة الغربية مثل الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والتصنيع الغذائى وتعتبر من جامعات الجيل الرابع الذى تعمد على التدريس والبحث العلمى وخدمة المجتمع والابتكار وريادة الأعمال ،ويعتمد على استراتيجيات متنوعة من التعليم والتعلم كما أنها تعتمد على التعليم بنظام الجدارات.

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