محافظ سوهاج يتابع إجراءات التصالح على مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية

تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إجراءات تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء بمختلف المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين على مستوى مراكز المحافظة، واطمأن على انتظام سير العمل وتلقي طلبات التصالح دون معوقات، موجهًا بمساعدة المواطنين وتوعيتهم حول إستكمال الملفات تيسيرًا عليهم، وتوفير كافة سبل الراحة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن.

وكلف " الفقي " اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، ورئيس اللجنة الفنية العليا لتلقي طلبات التصالح، وكذا رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة، والعمل على تذليل أية معوقات، موجهًا بإستمرار فتح أبواب المراكز التكنولوجية لإستقبال المواطنين أيام العطلات الرسمية "الجمعة والسبت" بالإضافة إلى إستقبال طلبات التصالح بمجمعات الخدمات الحكومية "تحيا مصر" بقرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" وذلك لمنع التكدس والتيسير على المواطنين، واستقبال أكبر عدد ممكن من الطلبات.

الجدير بالذكر أنه تم إتاحة (أبلكيشن) جديد على التليفون المحمول ويمكنك تحميل الابليكشن من الرابط التالي :

https://play.google.com/store/apps/details...، كما يمكن التسجيل من خلال بوابة خدمات المحليات عبر الرابط التالي :

https://www.lgs.gov.eg/#/home لجميع المواطنين بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ليقوم كل مواطن لديه مخالفات قبل تاريخ 15/10/2023 بملء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له على مستوى المحافظة حتى يتم استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقار المراكز التكنولوجية بما يساهم في التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية.