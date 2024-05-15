تعليم ابوتشت يكرم طلاب ومديري المدارس واخصائي وموجهي المكتبات المتميزين

كرم المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمال قنا اليوم الاربعاء 15 مايو الجاري بمكتبه طلاب ومديري المدارس واخصائي وموجهي المكتبات المتميزين في نشاط المكتبات.

جاء ذلك بحضور عبدالرؤوف عبدالواحد مدير المتابعة وتقويم الأداء وهاني الملقب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام ومحمد الطحان مدير التعليم الثانوي واسعد المحرزي مدير الشؤؤن المالية والإدارية.

وضمت فعاليات التكريم كل من عبدالصبور محمود مدير الخدمات والأنشطة التربوية واحمد عبدالفتاح وناهد احمد السيد وشاكر عبدالمنعم موجهي المكتبات بالإدارة.

كما تضمنت الفعاليات تكريم عددا من طلاب ومديري مدارس الحرية الرسمية للغات وسمهود الابتدائية الحديثة وسمهود الابتدائية المشتركة ووحدة القارة المجمعه والشرقي سمهود للتعليم الأساسي بالشمرات من جانبه أعرب قاصد عن خالص تهانيه وتقديره للمكرمين متمنيا لهم تحقيق مزيدا من النجاحات.

مشيدا بدور المكتبات فى تنمية شخصية الطالب لما تقوم به من أنشطة وخدمات ضرورية داخل المجتمع المدرسي معربا عن حرصه على ان تكون قلاعنا التعليمية جاذبة لأبنائنا الطلاب و الاحتفاء بالمتميزين فى الأنشطة الثقافية.

مشيرا لدور المكتبة الهام فى الارتقاء بمستوى الخدمات والأنشطة بما يصب في مصلحة المستفيدين من المكتبة وفي سياق متصل كرمت مدرسة ابوتشت الثانوية الزراعية المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية ومحمد رفعت مدير التعليم الفني بمنحهم شهادة تقدير لجهودهم المبذولة في خدمة العملية التعليمية بأبوتشت.

كما كرم مدير عام الإدارة أحمد علي محمد مدير مدرسة الشرقي سمهود الابتدائية بالشمرات لجهوده وادائه المتميز في مهام عمله.

تابع عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي شمال قنا، اليوم الأربعاء، سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالى 2023/2024م، بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية، يرافقه عنتر حسن عبد اللاه مدير المتابعة وتقويم الأداء، ومحمد فتحي المرواني رئيس قسم العلاقات العامة.

حيث تفقد مدير عام الإدارة، امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، للصفين الرابع والخامس الابتدائي بالمدرسة، وتجول داخل بعض اللجان، للتأكد من الانضباط والالتزام والعمل على توفير الجو المناسب والهدوء للتلاميذ.

و اطمأن عفت محمد وزيري مدير عام الإدارة، على انتظام سير الامتحانات وسط أجواء هادئة، مؤكدا علي أن أسئلة الامتحانات جاءت واضحة وخالية من الغموض وفي مستوى الطالب المتوسط، كما أنها شاملة جميع فقرات المنهج، ومطابقة لمواصفات الورقة الأمتحانية.

وشدد مدير عام الإدارة، على، ضرورة الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات ، ومنع استخدام الهاتف المحمول سواء للملاحظين أو التلاميذ والطلاب .