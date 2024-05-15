الإحصاء: 26 مليار دور حجم التبادل التجاري بين مصر والدول العربية خلال 2023

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم عن وصول حجم التبادل التجاري بين مصر والدول العربية إلى 26 مليار دولار خلال عام 2023، مقابل 29.5 مليار دولار خلال عام 2022.

انخفاض الصادرات وارتفاع الواردات:

شهدت الصادرات المصرية إلى الدول العربية انخفاضًا طفيفًا من 12.5 مليار دولار عام 2022 إلى 13.6 مليار دولار عام 2023، وفي المقابل، ارتفعت الواردات المصرية من الدول العربية من 17 مليار دولار عام 2022 إلى 12.4 مليار دولار عام 2023.

السعودية أكبر شريك تجاري:

ظلت السعودية أكبر شريك تجاري لمصر من حيث الصادرات والواردات، حيث بلغت قيمة صادرات مصر إليها 2.7 مليار دولار، بينما بلغت قيمة وارداتها منها 5.2 مليار دولار، وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية من حيث الصادرات والواردات، تليها ليبيا والسودان والجزائر.

أهم السلع المتداولة:

شملت أهم السلع المصدرة من مصر إلى الدول العربية الخضروات والفواكه والأجهزة الكهربائية واللؤلؤ والأحجار الكريمة والوقود والزيوت المعدنية والبلاستيك.

بينما تضمنت أهم السلع المستوردة من الدول العربية الوقود والزيوت المعدنية والبلاستيك وخامات المعادن والألومنيوم والأسماك.

الاستثمارات:

بلغت قيمة الاستثمارات العربية في مصر 7.3 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023، مقابل 8.2 مليار دولار خلال العام المالي 2021/2022.

احتلت الإمارات المرتبة الأولى من حيث الاستثمارات في مصر، تليها السعودية والكويت وقطر والبحرين.

في المقابل، بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في الدول العربية 3 مليارات دولار خلال العام المالي 2022/2023، مقابل 2.8 مليار دولار خلال العام المالي 2021/2022، وكانت الإمارات الوجهة الرئيسية للاستثمار المصري في الدول العربية.

تحويلات العاملين:

وصلت تحويلات المصريين العاملين في الدول العربية إلى 14.3 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023، مقابل 21.5 مليار دولار خلال عام 2021/2022.

احتلت السعودية المرتبة الأولى من حيث تحويلات المصريين العاملين لديها، تليها الإمارات والكويت وقطر والأردن، وبلغ حجم تحويلات العاملين من الدول العربية في مصر 94.5 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023، مقابل 112 مليون دولار.

واحتلت الإمارات المرتبة الأولى من حيث تحويلات العاملين العرب في مصر.

التواجد المصري في الدول العربية:

بلغ عدد المصريين المتواجدين في الدول العربية 7.1 مليون مصري حتى نهاية عام 2022.