نقابة المعلمين بقنا تنجح في استعادة المركز التعليمي ومحل تجارى

نجحت نقابة المعلمين بمحافظة قنا، بقيادة الحاج شاكر محمد أبو بكر نقيب المعلمين، في استعادة المركز التعليمي، وأحد المحال التجارية الكائنة بأسوار النقابة، بعد جولات في ساحات المحاكم لاستعادة أملاك النقابة من المستأجرين، المتقاعسين عن سداد القيمة الإيجارية للمركز التعليمي، والمحل التجاري، بقلب مدينة قنا.

وأوضح الحاج شاكر محمد أبو بكر نقيب المعلمين بمحافظة قنا، أن نقابة المعلمين بمحافظة قنا، خاضت معارك بساحات القضاء لاستعادة أملاك النقابة المتمثلة في المركز التعليمي، ومحل تجاري، جري تأجيرهما للمستأجرين منذ عام 2009، حيث انتظما في سداد القيمة الإيجارية حتي عام 2015، وبعد ذلك التاريخ امتنع المستأجرين عن سداد القيمة الإيجارية.

وأضاف نقيب معلمين قنا، لجأنا للقضاء المصري الشامخ وأنصفنا، وصدر الحكم القضائي في القضية رقم 401 لسنة 2019، و القضية رقم 402 لسنة 2022 بالطرد للمستأجرين، ومنذ صدور الحكمين القضائيين لصالح النقابة، ونحن في صراع مرير، إلي أن تمكنت النقابة بعد جهود مضنية، منذ أيام قليلة من تنفيذ الحكمين القضائيين بالطرد، واستعادة و استلام أملاك النقابة المهدرة منذ سنوات طويلة، مؤكدا أنها حاليا تحت تصرف النقابة الفرعية للمعلمين بقنا.

وقدم أبوبكر، الشكر والتقدير للحاج خلف زناتى نقيب معلمى مصر ورئيس اتحاد المعلمين العرب، والزملاء هيئة مكتبه، فى ظل القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مقدما شكره أيضا لرجال القضاء المصري الشامخ، و لرجال الشرطة البواسل، وفي المقدمة منهم اللواء مصطفي مبروك مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، وجميع قيادات مديرية أمن قنا، و هيئة مكتب النقابة الفرعية بقنا، وأعضاء مجلس إدارة النقابة الفرعية، مقدما تهنئته لجموع المعلمين بمحافظة قنا لاستلام مبناهم خاصة لجنتي بندر قنا و مركز قنا.

من ناحية أخرى تفقد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي معرض "دكان الفرحة" الذي ينظمه صندوق تحيا مصر بالتعاون مع الجامعة وذلك بالصالة المغطاة بالجامعة في الفترة من 14 الى 16 مايو الجاري بحضور الدكتور محمد سعيد عبدالله نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعبدالرازق حسين امين الجامعة المساعد، وعادل امام مدير مبادرة "دكان الفرحة “ولفيف من القيادات الادارية.

وأشار الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة الى أن مبادرة "دكان الفرحة" أحد أنشطة صندوق تحيا مصر وتأتي اتساقا مع التوجهات الوطنية بتعزيز اجراءات الحماية الاجتماعية.

واكد رئيس الجامعة ان انشطة (دكان الفرحة ) تستهدف رعاية الطلاب الأولى بالرعاية بالجامعات الحكومية و تتضمن إقامة معرض للملابس والأحذية به حوالى(15) ألف قطعة ملابس لتوزيعها على 3٠٠٠ طالب وطالبة وحيا رئيس الجامعة جهود صندوق تحيا مصر على المبادرات المتنوعة التي يقدمها في مختلف انحاء الجمهورية.

واشاد الدكتور محمد سعيد عبدالله نائب رئيس الجامعة الشكر بالدور التنموي لصندوق تحيا مصر وتعزيز قيم التكافل والتضامن و تخفيف العبء المادي على كاهل أسر الطلاب ودعمهم في مسيرتهم التعليمية، مشيراً الى حرص الجامعة على التعاون المشترك مع مختلف الجهات ذات الصلة لتوفير مختلف سبل الدعم للطلاب .