من حارات جدة إلى قمم الأعمال .. رحلة محمد يوسف ناغي في "شاي بالحليب"

في عصر تتسارع فيه وتيرة الحياة وتتشابك خيوط الأعمال، يأتي كتاب "شاي بالحليب" ليكشف عن جانب إنساني نادر وملهم من حياة رجل الأعمال المعروف محمد يوسف ناغي.

الكتاب الذي ينضم إلى سلسلة إصدارات الصحافي الاقتصادي جمال بنون، يقدم للقراء رحلة في فكر ويوميات ناغي، الذي يعد من الشخصيات التجارية القليلة التي تشارك تفاصيل حياتها اليومية مع الجمهور بشكل مباشر وصادق.

"شاي بالحليب" وليد الصدفة والفضول الصحفي، يسبر أغوار الحياة الشخصية لناغي، متجاوزًا الصورة النمطية لرجل الأعمال البعيد عن الأضواء.

يتناول الكتاب كيف يجد ناغي، رغم انشغاله بالأعمال التي تمتد عبر القارات، الوقت ليشارك نصائحه وحكمه ويومياته مع أصدقائه ومتابعيه، مقدمًا صورة تختلف كليًا عن حياته العملية الصاخبة.

كتاب شاي بالحليب

الكتاب يعكس تربية ناغي في حارات جدة القديمة، حيث النخوة والجيرة والفزعة، ويظهر كيف تأثر بوالدته السيدة هدى محمد جمجوم من عائلة مكية تجارية معروفة.

يتطرق "شاي بالحليب" إلى الجانب الآخر لناغي، الذي يشارك بنشاط في برامج المسؤولية الاجتماعية والبرامج التطوعية، مؤكدًا على أهمية العطاء والمشاركة المجتمعية.

صدر الكتاب عن مجموعة تكوين المتحدة، ويقدم للقارئ فرصة للتعرف على شخصية تجارية بارزة من زاوية مختلفة، معززًا الصورة الإيجابية للتجارة والأعمال في المملكة العربية السعودية.

يُعد "شاي بالحليب" إضافة قيمة لمكتبة الأدب الاقتصادي والإنساني، ويشكل مصدر إلهام للقراء الراغبين في استكشاف الأبعاد الشخصية للنجاح في عالم الأعمال.