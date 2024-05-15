تفاصيل إنشاء مركز تكنولوجي بمديرية تموين القاهرة

نقلة نوعية بمستوي الخدمات

أعلن ناصر ثابت عبد السلام وكيل أول وزارة التموين، ومدير تموين بمحافظة القاهرة، البدء في انشاء مركز تكنولوجي نموذجي متميز بديوان مديرية التموين والتجارة بالقاهرة علي مساحة ١٢٠ متر بسعة ١٠شباك في اطار خطة تحسين منظومة العمل وانخفاض زمن أداء الخدمة المقدمة للمواطنين، مشيرا الي ان المركز يستهدف تحقيق نقلة نوعية على مستوى الخدمات والفصل بين مؤدى الخدمة ومتلقيها وتحقيق مبدأ الشفافية بالإضافة إلى سرعة إنهاء المعاملات وتسهيل أداء الخدمة عبر شباك واحد والتواصل مع المواطنين بشكل حضاري وسريع.

شباك لتقديم الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وشباك لجهاز حماية المستهلك

وأشار مدير مدرية تموين القاهرة، الي ان مركز الخدمة النموذجي لتقديم الخدمات للمواطنين سوف يشمل شباك لتقديم الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وشباك لجهاز حماية المستهلك وتقديم كافة الخدمات للمواطنين بشكل عام ومنها استخراج البطاقات بدل الفاقد او التالف والخصم والطلاق وخصم الوفاة والفصل الاجتماعي .

وأكد ناصر ثابت عبد السلام، وكيل أول وزارة التموين ومدير تموين بالقاهرة، إنه يجرى العمل علي قدم وساق للانتهاء من استكمال المركز الجديد داخل مقر مديرية التموين بالقاهرة، لافتا إلي ان المركز الجديد الجارى انشاءه سوف يقوم بتقديم الخدمات التموينية للمواطنين فى شتى القطاعات، وتذليل ما يعترضها من معوقات والإلتزام بنهوها بشكل عاجل وعلي نحو متكامل.



وقال وكيل أول وزارة التموين إن المركز يضم صالة انتظار مجهزة بخدمة النداء الآلى بالإضافة الى تركيب أجهزة تكييف وأجهزة كمبيوتر تواكب التطوير بكل ما له من مميزات لتصبح خدمة متميزة تقدم وكذلك لتوضبح المستندات المطلوب تقديمها من قبل المواطن بشأن الطلبات المقدمة لوزارة التموين والمركزلتصبح الخدمات التموينية مؤداه للمواطنين بسهولة يسر .

وتابع وكيل أول وزارة التموين: المركز سوف يقدم المزيد من الارتقاء بالأداء بما فيه مصلحة المواطن والعمل علي حل كافة المشاكل والمعوقات اثناء تأدية الخدمة، وسوف يتم تجهيزه بأحدث الاجهزة وبأعلي التقنيات الحديثة ويعمل مع مواعيد العمل الرسمية لمديرية التموين، حيث أن هناك عدة محاور لتطوير القطاع التمويني في محافظة القاهره.

وأكد وكيل أول وزارة التموين، ‘ن هناك عدة محاور لتطوير القطاع التمويني في محافظة القاهره وعمل طفرة به بإحداث نقلة نوعية في المنشآت والموارد البشرية فضلا عن تدريب العنصر البشري علي التعامل بالنظم الحديثة والتكنولوجية بما يتماشى مع رؤيه ٢٠٣٠ والتنميه المستدامه.