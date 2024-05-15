الحكومة الكويتية تؤدي القسم وأمير البلاد يوجه كلمة للوزراء الجدد

أدت الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح اليمين الدستورية اليوم الأربعاء أمام أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

واستقبل أمير الكويت في قصر بيان، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء الجديد، لأداء اليمين الدستورية بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء، والذي قدم لأمير الكويت، الوزراء الذين أدوا أمامه اليمين الدستورية بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة (13 وزيرا).

ووجه أمير الكويت، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، كلمة للحكومة الجديدة أبرز ماجاء فيها: "إننا في مرحلة جديدة من مراحل العمل الجاد المسؤول، والعطاء المستمر اللامحدود، لوطن له حقوق علينا، ومواطنين أقسمنا على الذود عن حرياتهم ومصالحهم وأموالهم، لذا وأنتم ذوو خبرة واسعة وسمعة طيبة، مشهود لكم بالإخلاص في العمل والكفاءة في الأداء، فإن عليكم واجبات ومسؤوليات، تحتم مواصلتكم العمل ليل نهار".

ووجه أمير الكويت الحكومة إلى "تحديد الأولويات، وتوحيد الجهود وتسخير الطاقات وفق خطة عمل وجدول زمني محددين، والإسراع في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التنموية، ومعالجة الملفات والقضايا والموضوعات المتعلقة بالبنية التحتية، وتطوير الرعاية الصحية والسكنية والمنظومة التعليمية بإجراءات يراعى فيها الشفافية والمحافظة على المال العام".

كما وجه الحكومة إلى "تطوير كافة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية وصولا لاقتصاد مستدام، واستثمار الثروة البشرية، وتعزيز الابتكار والبحث العلمي، وتحسين بيئة الأعمال والخدمات الحكومية، والتحول الرقمي، إلى جانب تعزيز أواصر العلاقات الدبلوماسية مع الدول الشقيقة والصديقة، والارتقاء بأطر التعاون معها في مختلف المجالات، وترسيخ الدور الإنساني لدولة الكويت".

من جهته، ألقى الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، كلمة تعهد فيها بأن "تكون الحكومة على مستوى المسؤولية في حمل الأمانة وبذل قصارى الجهود لتحقيق كل ما فيه خير الوطن ومصلحة شعبه، والعمل لتحقيق مزيد من التقدم والرفعة والاستقرار والأمن والأمان للوطن".

وحضر مراسم أداء القسم كبار المسؤولين في الكويت.

والحكومة الكويتية الجديدة هي أول حكومة بعد قرار وقف العمل ببعض مواد الدستور وحل البرلمان، إذ أعلن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قبل أيام، عن حل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور، موضحا أنه "اتخذ قرارا صعبا لإنقاذ للبلاد".

وقال الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح: "قررت حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات".