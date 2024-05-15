فوز تعليم الإسكندرية بـ 6 ميداليات في بطولة الجمهورية لألعاب القوى للتربية الفكرية

في إطار اهتمام القيادة السياسية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بذوي الهمم والقدرات الخاصة والعمل على انصهارهم في المجتمع واشتراكهم في كافة المسابقات والأنشطة وإبراز قدراتهم ومهاراتهم وتنميتها وتعزيزها .

وفي ضوء توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والسيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتفعيل الأنشطة والمسابقات الرياضية واكتشاف ورعاية الموهوبين والمتميزين.

وأعلن الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم اليوم الأربعاء الموافق 15 من مايو 2024 فوز تعليم الإسكندرية ب 6 مراكز جمهوري في بطولة الجمهورية لألعاب القوي للتربية الفكرية والدمج للعام الدراسي 2023 / 2024 منها 4 ميداليات ذهبية وميدالية فضية وميدالية برونزية ، مؤكدًا أنّ مثل هذه المسابقات تركز على تنمية وتعزيز الثقة بالنفس والعمل بروح الفريق وإعداد القادة والاعتماد على الذات .

وأوضح مدير المديرية أنّ بطولة الجمهورية لألعاب القوى للتربية الفكرية والدمج بالمدينة الشبابية بمحافظة بورسعيد وأقيمت فاعليات البطولة في ( 100 متر عدو ، والوثب الطويل ودفع الجُلة ) .

وتابع قائلا : إنَّ أبناء الإسكندرية حصدوا ست ميداليات حيث فازت شهد فتحي بمدرسة أحمد شوقي للتربية الفكرية بإدارة وسط بالميدالية الذهبية في الجري ، والميدالية البرونزية في دفع الجُلة ، ومن مدرسة السيوف الفكرية بإدارة شرق فاز براء هشام بالميدالية الذهبية في دفع الجُلة ، وفاز تامر علي من السيوف الفكرية أيضا بذهبية الجري ، وحصد سيف الدين خليل فضية الجري ، فيما فاز مهاب شريف ( طالب دمج ) بمدرسة طارق بن زياد بذهبية الوثب الطويل .

وهنّأ ( أبوزيد ) جميع الفائزين مشيدًا بدور إدارة التربية الخاصة وجميع المشرفين والموجهين والقائمين على المسابقة وأصدر تعليماته لنجلاء سليم مدير عام التعليم العام لتكريم جميع الفائزين في البطولة والمشرفين والقائمين على تدريب الطلاب مشيدًا بقدرات ومهارات أبنائنا المتميزين من ذوي الهمم وقدراتهم وأدائهم المتميز في البطولات المختلفة مطالبا إياهم ببذل المزيد من الجهد للاستمرار في اعتلاء منصات التتويج .

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