إفتتاح مركز خدمات لذوي الإعاقة بجامعة جنوب الوادي



افتتح الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، اليوم الأربعاء، مركز خدمات ذوي الإعاقة بالجامعة، تفعيلاً لبروتوكول التعاون بين هيئة إميديست الأمريكية وجامعة جنوب الوادي لتقديم كافة اوجه الدعم والرعاية للطلاب ذوي الإعاقة.

في ضوء توجيهات القيادة السياسية بنشر ثقافة الإتاحة والدمج وتحقيق المساواة بين كافة الطلاب في مرحله التعليم الجامعي

ورحب الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة بضيوف الجامعة المشاركين في هذه المناسبة، أشار أن الجامعة لا تدخر جهدا في دعم وتقديم كافة الخدمات للطلاب ذوي الإعاقة في جميع المجالات.

حيث ان الاهتمام بهذه الفئة من الطلاب يعد من اولويات الدولة المصرية بهدف ازالة جميع الحواجز الثقافية والمادية والاجتماعية والحصول على فرص متساوية والمشاركة الكاملة في جميع جوانب الحياه.

كما اضاف بان الجامعة تهدف انشاء مجتمع اكثر شمولاً حيث يتمتع جميع الطلاب بفرص متساوية للحصول على التعليم الجيد ويمكنهم من خلال ذلك ابراز إمكاناتهم الكاملة.

وقد اعربت الدكتورة كوينسي ديرمودى مدير الهيئة عن سعادتها لافتتاح هذا المركز بجامعة جنوب الوادي واكدت على اهمية دور تلك المراكز فى تحقيق الدمج المجتمعي للطلاب ذوى الاعاقة فى المجتمع الجامعى بشكل سوى مما يعد انجازاً مهماً وعلامة فارقة فى منظومة الجامعات الحكومية فى مصر.

وخلال كلمة مسجلة القاها شون جونز مدير بعثة الوكالة الامريكية للتنمية الدولية بمصر تقدم خلالها بالشكر لكل من ساهم فى انجاز هذا العمل من اجل مستقبل افضل للطلاب متمنياً انشاء العديد من المراكز.

واعربت الدكتورة دينا محسن نائب رئيس الهيئة بمصر، عن سعادتها بافتتاح المركز التاسع لخدمات ذوى الإعاقة بجامعة جنوب الوادي وقدمت الشكر لرئيس الجامعة على دعمه اللا محدود من اجل إنشاء هذا المركز بهذا الشكل الذى يليق بجامعة جنوب الوادى.

15 مركزًا لذوي الإعاقة

وأشار الدكتور حسين أبو المجد مدير المركز، أن هذا المركز يأتي استكمالاً لنجاح المبادرة السابقة بإنشاء خمسة مراكز تجريبية للطلاب ذوي الإعاقة في جامعات (القاهرة وعين شمس والإسكندرية واسيوط والمنصورة) والعمل على انشاء 15 مركز جامعيا لذوي الإعاقة مخصصاً للدمج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة.

بهدف انشاء بيئة يسهل الوصول اليها وداعمه لجميع المتعلمين بغض النظر عن قدراتهم البدنية او المعرفية.

كما ذكر الدكتور ابراهيم حسن نائب مدير المركز بان فقرات الحفل اعداد وتنفيذ طلاب ذوي الاعاقة بالجامعة مع المشاركة مع طلاب برنامج الفئات الخاصة بكلية الاداب.

حيث تضمن حفل الافتتاح فقرات عديدة ومتنوعة قام بأدائها الطلاب ذوى الاعاقة بالجامعة منها مسرحية واغنية بلغة الاشارة واغنية الختام بعنوان نفس الحروف وهى مزيج بين طالبات الاعاقة البصرية والسمعية.

شهد حفل الافتتاح عمداء الكليات واعضاء هيئة التدريس ووكلاء ورؤساء الاقسام وعبد الرازق حسين امين الجامعة المساعد وحشد كبير من طلاب الجامعة.

حضر الإفتتاح، الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة كوينسي ديرمودى مدير برنامج منح جامعات المصرية بهيئة الاميديست بالشرق الاوسط .

والدكتورة دينا محسن نائب مدير الهيئة بمصر والدكتور حسين ابو المجد مدير مركز خدمات ذوي الإعاقة بالجامعة وممثلون عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية